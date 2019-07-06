Стыд и срам: у памятника героям-разведчикам не могут привести в порядок общественный туалет

Из туристического автобуса с веселым шумом высаживается группа школьников. Однако все быстро затихают, слушая рассказ о том, как в этих местах 75 лет назад умирали, но не сдавались наши герои невидимого фронта. К автобусу шестиклассники возвращаются с не по-детски серьезными лицами. На этой волне им бы и уехать. Да тут классная говорит:

– Ребята, следующая остановка не скоро. Так что если кому надо в туалет – он вон там.

Лучше бы она их сразу направила в лес. Потому что в итоге все и так туда пошли. Однако сперва оценили туалет. И вот уже подвиги героев-разведчиков забыты – школьники бурно обсуждают увиденное в зоне «удобств». Реакция объяснима, такой общественной уборной во всей области, думается, больше не встретить.

«Это какой-то позор», – лучше Швондера из булгаковского «Собачьего сердца», пожалуй, и не скажешь. Туалет при мемориале в честь советских разведчиков – кирпичная будка на два отделения. Но между «М» и «Ж» нет разницы, царит полное гендерное равноправие. Оба отделения без дверей, «оборудование» – дощатый пол с дыркой. И оба – одинаково загажены. Не всякий туда зайдет. Как следствие, все вокруг тоже загажено. Так что даже по лесу там ходят, внимательно смотря под ноги, дыша через раз и отмахиваясь от мух.

Памятник у поселка Десантное Славского района – важная точка на туристической карте янтарного края. Не говоря уже о патриотическом воспитании. Однако если сам мемориал выглядит современно и достойно, то вот состоящая при нем уборная – словно выстрел из какого дикого прошлого.

Местные власти декларируют, что туризм – наше все, «локомотив экономики». Наверное, когда подсчитываешь в мечтах виртуальные доходы от возможных миллионов гостей, на загаженные «нужники» обращать внимание не остается времени. Невольно вспоминаются слова еще одного героя «Собачьего сердца» – профессора Преображенского: «Разруха не в клозетах, а в головах». В газету снимки из этого заведения, конечно, не поставишь. Но если что, фотофакты в редакции имеются.

27 июля исполнится 75 лет с того дня, как начала действовать легендарная группа «Джек». Многие приедут к памятнику в Большаковском лесу, чтобы возложить венки, поставить свечи. Может, хотя бы в связи с юбилеем привести, наконец, в порядок здешний туалет? А то уж больно этот элемент нашего «туристического кластера» портит общее впечатление.

Написанному верить?

Вообще мемориал в Большаковском лесу был возведен в 1976 году в честь всех советских разведгрупп, которые действовали в Восточной Пруссии. Но прежде всего его связывают с самой известной из них – «Джеком». Тем более что на мемориальной плите выбито, что парашютисты из легендарной группы приземлились именно на этом месте.

На самом деле «джековцы» высадились совсем в другом районе, в 15 км западнее. Но там, в глухом болоте, памятник не поставишь. Вот и было решено место высадки «перенести». Не пора ли подкорректировать надпись, вводящую в заблуждение? А то ведь, прочитав, многие считают, что действительно побывали на месте высадки «Джека».