2019-07-09T12:50:40+03:00
Экономика

"Эти земли не возделывали десятилетиями": в Калининградской области всерьез занялись польдерами

В Полесском районе осушают более тысячи гектаров земли сельхозназначения
Кирилл Алексеев
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Антон Алиханов совершил выезд в Полесский район.Антон Алиханов совершил выезд в Полесский район.Фото: Эдуард Молчанов
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Накануне губернатор Антон Алиханов посетил Полесский район. В районе поселка Июльское Полесского городского округа сейчас ведется ремонт открытой осушительной сети. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, их проведение позволит обеспечить осушение более 1 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Работы ведутся совместными усилиями инвестора – компании «Романовски Агро», ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» и созданной в этом году областной структуры – ГБУ КО «Калининградмелиорация». Они ремонтируют пять каналов федеральной и областной собственности общей протяженностью 13 километров и регулирующую открытую осушительную сеть протяженностью 16 километров.

- Мы впервые синхронизировали проекты и федеральные, и региональные, и частные, каждый отвечает за свою часть работы. Я очень надеюсь, что и впредь так будет, и этот пример даст импульс внедрению комплексного подхода к развитию польдерных территорий во всем регионе. Комплексный подход позволит вернуть польдер в сельскохозяйственный оборот, – отметил Антон Алиханов.

Выполнить ремонт всей открытой осушительной сети в границах польдера планируется к августу. Фото: Эдуард Молчанов

Выполнить ремонт всей открытой осушительной сети в границах польдера планируется к августу.Фото: Эдуард Молчанов

Выполнить ремонт всей открытой осушительной сети в границах польдера планируется к августу, после чего российско-польское предприятие «Романовски Агро» сможет засеять землю.

- 3,5 тысячи гектаров мы получили в аренду от государства на пять лет. На сегодняшний день запахали, засеяли рапсом и кукурузой 1 200 гектаров. Осенью будем следующие поля засеивать. Надо нам еще полтора года, чтобы запахать и засеять все земли, – сообщил о планах один из учредителей компании Роман Романовски.

Он также отметил, что земельные участки не возделывались десятилетия. Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова в свою очередь отметила, земля находится в работе менее года, грамотный подход и слаженное взаимодействии позволят добиться эффективного результата.

В ходе рабочего выезда также обсуждались технические вопросы развития системы мелиорации, деятельность областного бюджетного учреждения «Калининградмелиорация», для которого в течение года планируется приобрести специализированную технику.

СПРАВКА "КП"

Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения, на регион приходится 23 процента всех осушаемых и 70 процента польдерных земель России. Для польдеров – участков, расположенных ниже уровня моря, вопрос мелиоративного обустройства особенно актуален. При этом сельхозземли региона обладают высоким потенциалом, о чем свидетельствует высокая урожайность сельхозкультур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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