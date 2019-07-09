2019-07-09T16:27:47+03:00
Общество

Добро пожаловать в «нерезиновый» Калининград!

В самом западном регионе побит рекорд по количеству переселенцев
Светлана БАРОН
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А еще в Калининграде самые красивые девушки - тоже повод переехать.А еще в Калининграде самые красивые девушки - тоже повод переехать.Фото: Александр Подгорчук
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По данным Калининградстата, с января по апрель в Калининград приехали на 40% больше мигрантов, чем в прошлом году (хотя и прошлый, и позапрошлый годы были рекордными в этом вопросе). Миграционный прирост населения уже увеличился на тысячу девяносто пять человек, или на 38,3%. В основном люди приезжают к нам из Казахстана, Украины и Узбекистана, а также из других регионов России. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выясняли, выигрывает наш город от такого роста или проигрывает?

Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин утверждает, что миграция - активный толчок для развития территории, пока смертность в регионе превышает рождаемость.

Как отличить калининградцев от переселенцев

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- Мне не нравится слово мигранты — переселенцы звучит лучше! - говорит Кропоткин. - У нас здесь все с 1946 года - переселенцы. Едет много людей из Российской Федерации — Хабаровск, Владивосток. Строительный комплекс не останавливается за счет приезжих, так что работы всем хватит.

Депутат горсовета утверждает, что город положительно меняется в росте: где раньше распивали спиртные напитки — там сейчас гуляют мамы с детьми. А что не успеваем со школами, поликлиниками и детскими садами — не беда. На то целая социально-экономическая стратегия до 2035 года есть. А вот рядовые калининградцы смотрят на мигрантов-переселенцев строже.

- Качество переезжающих смущает, - отметил слушатель радио "Комсомольская правда" Андрей. - Видимо, они не дорожат местом, где родились. Область и город на моих глазах сильно изменились, и меняют их руководители — не здешние. Вот раньше все удивлялись, что у нас на «зебрах» пропускают пешеходов. А теперь мы грубы на дорогах, загораемся от любого слова!

С тем, что водители из других регионов ведут себя резче местных, согласны многие. Тем временем приезжие пеняют калининградцам за лень и непунктуальность.

- У меня много знакомых среди приезжих, - рассказывает калининградский писатель и актер Андрей Ковалёв. - Сначала говорят мне: Надо же, как вы умеете… не работать! А я отвечаю: так учитесь! Полгода-год и вы станете такими же.

И хотя по мнению Ковалёва именно город меняет новичков, а не наоборот, последние два года в центре уже сложно припарковать машину (даже платно). И цены на мебель упорно растут, ведь приезжим для квартиры нужно сразу все.

Кстати, среди опрошенных на улице горожан было не так-то легко встретить калининградцев в третьем поколении. Многие переехали сюда с родителями или сами — семь, десять, пятнадцать лет назад. Среди причин называют близость к Европе, а также то, что город наш пока небольшой и потому удобный для жизни.

Кстати, если вы еще не с нами, то семь причин переехать в Калининград найдете ЗДЕСЬ.

А если уже переехали, калининградцы советуют оставить «свой самовар» дома — не рассказывать, как у вас было принято там. А вместо этого активнее вливаться в наши реалии.

Полный эфир о «нерезиновом» Калининграде слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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