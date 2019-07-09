2019-07-09T18:51:27+03:00
Общество

Максим Азов: Мы не можем и не оставим брусчатку в Пятидорожном

По словам главы Багратионовского района, жителям было предложено устроить булыжную мостовую в другом месте поселка
Иван МАРКОВ
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Часть жильцов выступает за сохранение брусчатки.Часть жильцов выступает за сохранение брусчатки.Фото: предоставлено очевидцем
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В поселке Пятидорожное, в котором начался ремонт дорожного покрытия в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в минувшую субботу прошла встреча главы Багратионовского района Максима Азова с жителями. В ходе собрания Азов объяснил жителям, что сохранить булыжную мостовую в поселке не получится. Также глава района объяснил свою позицию и корреспонденту «Комсомолки».

- Брусчатку мы там оставить не можем, - заявил Азов, - потому что есть проект, который реализуется. Он прошел экспертизу, отыграны конкурсные процедуры, и работа уже ведется. Жителям было предложено совместно с администрацией разработать проект какой-нибудь общественной территории, на которой можно будет эту брусчатку использовать. Они ушли с тем, что будут думать над выбором территории и над возможностью этот проект реализовать.

- С площади вся брусчатка исчезнет или только полоска проезжей части в сторону Мамоново?

- С какой площади? В Пятидорожном нет площади! – ответил Азов. – Там есть перекресток пяти дорог.

- Если хотите, назовем площадь перекрестком. Тем не менее?

- А что значит «исчезнет»? – ответил вопросом на вопрос Азов. – Брусчатка, насколько я знаю, будет передана в управление дорожного хозяйства на ответственное хранение. Они являются заказчиком контракта. В этом новости никакой нет. Эта практика существует. А дальше управление несет ответственность за нее.

- То есть, в Пятидорожном теперь уже точно будет асфальт?

- У нас там по проекту асфальт, замена всех ливневых сетей, прокладка новых тротуаров, обустройство остановочных пунктов и освещение, - добавил глава района.

Максим Азов подтвердил, что часть жителей просила власти оставить булыжную мостовую.

- Там были разные идеи, - продолжил чиновник. – Кто-то хотел оставить, кто-то хотел убрать, потому что брусчатка уже не соответствует тому, что сейчас есть по нормам. Кто-то предлагал сделать шумовые полосы из нее. Идей-то там у них много. Я им сказал: «Вы, пожалуйста, свои идеи кладите на бумагу, и давайте общаться более конструктивно».

Интересно, что жители, участвовавшие в собрании, по итогам встречи сделали совсем другие выводы. В частности, один из них сообщил «Комсомолке», что власти пообещали сохранить часть мостовой в районе площади.

- Похоже, что они готовы оставить площадь и некоторый участок дороги перед школой, - рассказал участник встречи.

Напомним, демонтаж булыжной мостовой на центральной площади и проезжей части Пятидорожного начался в конце июня. Об этом в редакцию оперативно сообщили жители поселка. По их словам, к моменту снятия дорожного покрытия в поселке было собрано около 70 подписей против замены исторической мостовой на асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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