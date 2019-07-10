2019-07-10T13:11:42+03:00
Общество

Тигр, сокровища и проститутки: Сможете ли вы определить фейковые калининградские новости

«Комсомолка» подготовила тест для настоящих знатоков СМИ
Сергей БогровСнежана Гладилина
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Фейк или правда?Фейк или правда?Фото: из архива «КП»
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Ежедневно на нас сваливается гора информации. Новостные ленты пестрят сообщениями о политике, странных выходках звезд, скандальных происшествиях и необъяснимых явлениях. Но, что из этого правда? Сможете ли вы отыскать фейковые новости среди настоящих, какими бы странными они вам не казались. Проверим!

1Начнем с простого. Выходила ли новость с таким заголовком: «На сотрудницу калининградского зоопарка напал тигр»?

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Правильный ответ:Ну, это было легко. Новость облетела все мировые агентства.
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2В Калининградской области постоянно находят что-то ценное. А новость про то, что «Житель Мамоново обнаружил на дачном участке ящик со средневековыми сокровищами» встречали?

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Правильный ответ:Надеемся, что не встречали. Ведь такой новости не существует. Мы ее выдумали.

3Драматург Евгений Гришковец частый гость в Калининграде. Правда, что он совсем недавно открыл собственную бургерную в парке на Верхнем озере?

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Правильный ответ:Гришковец многое делал в Калининграде. И даже на трамвае бесплатно пытался прокатиться, но вот бургерных пока не открывал.

4Как думаете, новость с таким заголовком публиковалась? «На главной странице Google появилась калининградская Рыбная деревня».

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Правильный ответ:Действительно такая новость была. И Google рисовал такой дудл с изображением Рыбной деревни.
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5Вопрос на засыпку. Могли ли такую новость опубликовать на сайте «КП»: «В Калининграде моржи и проститутки не могут поделить озеро»?

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Правильный ответ:Могли-могли. Статья с таким заголовком вышла совсем недавно.
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6Про мастерство калининградских производителей тоже слышали. Они и огромный пирог готовят и Длинную колбасу. А про то, что местные кондитеры создали самую большую в Европе статую из марципана слышали?

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Правильный ответ:Ну, нет, конечно. Это стопроцентный фейк.

7Только-только отгремел День города. Вы, кстати, в курсе, что вышла такая новость: «В Калининграде на Дне города прохожим раздали полмиллиона рублей»?

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Правильный ответ:Не было такого. Но жаль, что никто до этого не додумался.

8В Польше кабан вернулся домой пьяным после недельного загула. Верите?

.
Правильный ответ:Удивительно и странно. Однако именно такая история произошла с польским кабаном.
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9Ну, и напоследок про науку. «Ученые из Калининграда нашли новый способ лечения бесплодия». Как вам такой заголовок?

.
Правильный ответ:Конечно, это ложь. Но все возможно. Правда?
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Как вы живете в информационном потоке? Будьте бдительны и не дайте себя обмануть
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Как вы живете в информационном потоке? Будьте бдительны и не дайте себя обмануть
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Как вы живете в информационном потоке? Будьте бдительны и не дайте себя обмануть
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Как вы живете в информационном потоке? Будьте бдительны и не дайте себя обмануть
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете фейки от настоящих новостей. Но еще не все потеряно. Опыт придет со временем.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете фейки от настоящих новостей. Но еще не все потеряно. Опыт придет со временем.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. А вас не так-то просто обвести вокруг пальца. И это радует.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. А вас не так-то просто обвести вокруг пальца. И это радует.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вау! Кажется, вы работаете журналистом. Так легко у вас получается отличить фейки от правдивых новостей.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вау! Кажется, вы работаете журналистом. Так легко у вас получается отличить фейки от правдивых новостей.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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