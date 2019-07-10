В Калининграде сносят здание бывшей больницы рыбаков, разгромленной и разграбленной в 2008 году

В 2008 году фотографии "Комсомолки" из калининградской больницы рыбаков (или правильнее - медсанчасти №1) облетели всю страну. В помещениях медучреждения, которое незадолго до этого было закрыто, как будто побывали полчища вандалов. Железные кровати на колесиках, разбитые инвалидные кресла, лабораторные колбы, горы шприцев и кучи медицинских документов... Хаос, который не пощадил даже дорогостоящее оборудование. Когда наши корреспонденты всё это заметили и опубликовали, разгорелся скандал федерального масштаба.

Фото 2008 года: так выглядел рентген-кабинет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тогда, в 2008-м, при губернаторе Георгии Боосе, после реформы здравоохранения и перехода на одноканальное финансирование больница осталась без денег и пациентов. Здание, в котором находилось в том числе дорогостоящее оборудование, закрыли на замок и забыли. Однако замок не мог остановить вандалов - медучреждение попросту разграбили. Когда это стало известно, общественность забурлила, у областного правительства регулярно стали проходить пикеты против ликвидации больницы рыбаков и в защиту здравоохранения. На одном из пикетов, который проходил на Масленицу, хотели даже сжечь чучело министра здравоохранения Елены Клюйковой!

Один из пикетов в защиту больницы рыбаков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Позже, в 2009 году один из корпусов медсанчасти №1 передали Детской областной больнице, в нем открылась поликлиника. Другое - четырехэтажное - здание все эти годы пустовало, умудрившись даже попасть в рейтинг самых знаменитых заброшенных домов России. И вот здание начали разбирать. Что его ждет завтра? Отвечаем на наиболее актуальные вопросы.

Фото 2008 года: в коридорах больницы рыбаков...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почему разбирают экс-медсанчасть №1 в Калининграде? У нас что – такой избыток зданий, приспособленных для размещения медицинских служб?

На месте здания появится новый корпус Детской областной больницы.

- Прежде чем принимать решение о сносе здания бывшей медсанчасти, проводился анализ его состояния и тех задач, которые сегодня стоят перед министерством здравоохранения Калининградской области в организации и обеспечении медицинской помощью детей, проживающих в регионе. В результате проектными решениями предусмотрен все же демонтаж существующего четырехэтажного здания, - сообщили "КП" в региональном минздраве.

На его месте будет возведен лечебный корпус, который соединится с функционирующим в настоящее время клинико-диагностическим центром детской областной больницы.

На месте четырехэтажного здания появится новый корпус Детской областной больницы.Фото: Иван МАРКОВ

Известно, кто сносит медсанчасть №1?

29 апреля 2019 года подведены итоги аукциона. Как сообщили в правительстве Калининградской области, по результатам рассмотрения единой комиссией Конкурсного агентства поданных документов на участие в закупочной процедуре на выполнение работ по реконструкции детской областной больницы была признана единственная заявка – компании «Янтарьсервисбалтик».

На месте четырехэтажного здания появится новый корпус Детской областной больницы.Фото: Иван МАРКОВ

Что известно о победителе конкурса?

- Компания «Янтарьсервисбалтик» в настоящее время - подрядчик строительства школы №57 на улице Аксакова в Калининграде.

- Известно, что компания на протяжении последних пяти лет успешно борется за победу на торгах за государственные и муниципальные контракты.

- «Янтарьсервисбалтик» зарегистрировано в Светлогорске, генеральный директор – Александр Краснояров.

Сколько стоит вся эта перестройка?

Начальная максимальная цена контракта составила 962,6 млн. рублей (сюда входит демонтаж старого здания, строительство нового здания, закупка оборудования – не входит).

На месте четырехэтажного здания появится новый корпус Детской областной больницы.Фото: Иван МАРКОВ

Каким будет новое здание? Когда его построят?

Новое здание представляет собой сложное сооружение, состоящее из разноуровневых блоков в два, три и пять этажей. Помимо этого, появится переходная галерея, которая соединит новый корпус с существующим пятиэтажным на территории детской областной больницы, а также отдельное здание патологоанатомического отделения.

На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором этаже запроектировано отделение сочетанной травмы на 16 коек, отделение травматологии и ортопедии на 38 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии на 10 коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой.

Масштабное строительство на месте бывшей медсанчасти №1 планируется завершить до конца 2021 года.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Больницу разворотили, сторожа зарезали

Тревожные слухи о разграблении больницы рыбаков (медсанчасти № 1) поползли еще на прошлой неделе. На это постарались обратить внимание депутатов облдумы - реакции не последовало. Об этом же в понедельник мы спрашивали министра здравоохранения Елену Клюйкову. На вопрос, есть ли в больнице охрана, Елена Александровна ответила утвердительно (ПОДРОБНЕЕ).