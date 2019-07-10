2019-07-10T17:43:09+03:00
Происшествия

Сына экс-министра по внутренней политике Александра Торбы выпустили из СИЗО

Его обвиняют в присвоении и растрате денег. За решеткой фигурант уголовного дела провел 8 месяцев
Ольга Гончарова
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Александр Торба с сыном. Фото из личного архива.Александр Торба с сыном. Фото из личного архива.Фото: Facebook
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Артема Торбу, обвиняемого по делу о присвоении и растрате миллионов рублей, принадлежащих фонду микрофинансирования, выпустили из СИЗО. За решеткой он провел 8 месяцев.

- Следователь избрал в отношении моего подзащитного меру пресечения в виде подписки о невыезде. Срок заключения под стражей истекал 25 июля, но следователь не обращался в суд с ходатайством о продлении ареста, - сообщил "КП" представитель защиты.

"Дорогие друзья! 9 месяцев назад я ушел из правительства области после возбуждения уголовного дела в отношении моего сына Артема и задержания его под стражу. Вчера Артем отпущен из СИЗО. Это первый и важный шаг в восстановлении законности, справедливости и восстановлении нашего честного имени. И видит Бог, я не вмешивался и не влиял на ход следствия. Безусловно, окончательную точку в этом деле поставит суд. Будем ждать...", - написал на своей странице в Фейсбуке Александр Торба.

По словам адвоката, судебной перспективы у дела нет:

- Человек получил и погасил кредит год назад, а его обвиняют в том, что он не имел права его получать. В тюрьму за что?! Судебной перспективы у дела нет. Да, он предоставил предпринимателям список документов, необходимых для получения кредита. В этом заключается его «пособничество». А незаконное получение кредита вообще гражданско-правовой спор.

Напомним, по версии следствия, Артем Торба получил миллионы через стороннюю фирму при непосредственном участии экс-директора фонда микрофинансирования Андрея Легензова. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 части 4 статьи 160 УК РФ «Пособничество в растрате денег в особо крупном размере». Обвиняемый находился в СИЗО с 18 октября 2018 года. 19 октября его отец Александр Торба, министр по внутренней политике правительства Калининградской области, подал в отставку.

24 января этого года Артему Торбе продлили содержание под стражей еще на два месяца, а затем мера пресечения была далее продлена Центральным районным судом Калининграда.

- Это вызвано в том числе возбуждением новых уголовных дел по новым эпизодам преступной деятельности, инкриминируемых обвиняемому. У следствия имеется достаточно оснований полагать, что Артем Торба причастен к ряду аналогичных преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, - заявил тогда в суде следователь.

Адвокаты сына бывшего вице-премьера областного правительства настаивали на смягчении меры пресечения - на домашнем аресте. Но суд посчитал, что на свободе Артем Торба может продолжить заниматься преступной деятельностью, создавать давление свидетелей или скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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