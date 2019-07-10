2019-07-10T18:05:27+03:00
Звезды

«Трэш, артхаус и эксперименты в народном стиле»: в Светлогорске прошел концерт Монеточки

Лиза Гырдымова стала специальным гостем фестиваля "Балтийские дебюты". Билеты стоили 100 рублей, зал был полон
Александр КАТЕРУША
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Концерт Монеточки прошел при полном аншлаге.Концерт Монеточки прошел при полном аншлаге.Фото: Александр КАТЕРУША
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Юная певица Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка, стала самым неожиданным гостем фестиваля «Балтийские дебюты». 21-летняя девушка учится на заочном отделении продюсерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии, с этим и связан ее приезд на кинофестиваль, президентом которого является ректор ВГИКа. Выступление Монеточки можно считать почти благотворительным – билеты стоили по 100 рублей. Неудивительно, что в день концерта их уже не было.

Концерт Монеточки прошел при полном аншлаге. Фото: Александр КАТЕРУША

Концерт Монеточки прошел при полном аншлаге.Фото: Александр КАТЕРУША

Зрителей собралось много, даже весь балкон был занят. Публика приехала самая разнообразная: от 6-летних детей до совсем взрослых мужчин и женщин (часто это были мамы, папы и бабушки поклонников Монеточки).

- Не затопчут мою внучку? Я так переживаю. Ей всего 12 лет, - говорит мне дама с сумочкой и с тревогой смотрит на танцпол. – А что это за певица такая – сейчас послушаем.

Школьники (а их было подавляющее большинство) весело отплясывали под хит Валентина Стрыкало и песни других исполнителей, которые звучали из колонок. Концерт Монеточки начался с почти получасовой задержкой.

- А ну-ка, пошумим за ВГИК! А ну-ка, пошумим за Тарковского! А ну-ка, пошумим за Рязанова! – обратилась к публике Лиза, исполнив несколько песен.

Она объявила, что ее любимый ВГИК отмечает 100-летие. По этому поводу и праздник. Надо думать, что присутствующие о юбилее ничего не знали.

Концерт Монеточки прошел при полном аншлаге. Фото: Александр КАТЕРУША

Концерт Монеточки прошел при полном аншлаге.Фото: Александр КАТЕРУША

Монеточка исполнила все свои хиты, включая «Мама я не зигую», «Последняя дискотека» и «Каждый раз». Последнюю песню она представила как «однозначное, стопроцентное и абсолютное». Еще бы – ее она пела даже на «Вечернем Урганте».

Еще от Монеточки был «трэш, артхаус и эксперименты в народном стиле», «На заре» группы «Альянс» и «Козырный туз» про пользователей интернета, которых посадили за комментарии в соцсетях (у Лизы вообще много совсем не детских песен на злободневные темы).

Заметив в толпе маленькую девочку с косичками, которая сидела на шее у папы, Монеточка, кажется, несколько смутилась. И сказала, мол, это очень непросто петь про «Козырный туз спасал меня на зоне» для 7-летней девочки.

- Мне уже десять! – крикнула зрительница с папиной шеи.

Монеточка в гримерке. Фото: Александр КАТЕРУША

Монеточка в гримерке.Фото: Александр КАТЕРУША

Вообще, поклонники принимали певицу тепло. И Монеточка осталась под впечатлением, о чем и рассказала в видеообращении на своей страничке в Инстаграме:

«Посетив город Светлогорск ты, как известно, не можешь вернуться назад, и не хочешь возвращаться. Потому что здесь живут самые молодые, клевые, активные, веселые и честные люди. Не понимаю, почему я не приезжала сюда раньше. Я сфоткалась со всеми, кто этого хотел. Я, наверное, никогда не фоткалась с таким большим количеством людей после концерта. Потому что ты устаешь, тебе становится плохо и ты уезжаешь. Но когда концерты проходят так клево, так душевно, тебе хочется, наоборот, как можно больше общаться с людьми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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