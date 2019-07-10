Психолог рассказала, почему семейные пары чаще всего ссорятся, и дала советы, как это делать правильно

Около 46 процентов россиян считают, что люди чаще всего разводятся из-за бедности, отсутствия работы и возможности прокормить семью, а каждый пятый винит в этом эгоизм и неспособность идти на компромисс. Таковы результаты опроса ВЦИОМ ко Дню семьи, любви и верности.

Преподаватель БФУ им. Канта, психолог Инна Карась подтверждает: семейные калининградцы действительно чаще всего ссорятся по хозяйственно-бытовым вопросам, на втором месте - деньги, непонимание партнера и вопросы воспитания детей. Об этом Инна рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Психолог: Супруги в Калининграде чаще всего ссорятся из-за бытовых вопросов, зарплаты и детей 00:00 00:00

- Многие психологи говорят, что ребенок сейчас - некое уникальное существо, удивительное и невероятное, и все в ожидании, что сейчас свершиться чудо и наш фантастический герой проявит себя. В результате мы часто имеем колоссально завышенные требования. Проблемы в голове у мамы с папой, когда передо ними стоит отличный будущий сантехник, а они мечтают, чтобы он стал академиком, - отмечает специалист.

А можно ли не ссориться? Психолог утверждает, что нет. Уверенность, что в идеальной семье все всегда довольны друг другом - миф. Однако конфликт надо вести дипломатично, не нарушая граней приличия и не уничтожая другого словесно (и физически!).

- Прежде чем начинать любую ссору, нужно задать себе вопрос: зачем я это делаю? Чего я хочу добиться? - советует Инна Карась. - После этого - успокоиться (глубоко вдохнуть, посчитать до десяти, зафиксироваться визуально на обстановке) - и приступать. Учитесь управлять своим гневом и думать головой, прояснять свою позицию. И - любая ссора должна начинаться с вежливой просьбы, глядя в глаза партнеру.

Если инициатор семейного конфликта - не вы, а вторая половинка (как раз не успела успокоиться и исходит криком с обвинениями), выход тоже есть. Психолог советует сразу задать вопрос: "На что ты злишься? Что тебя выводит прямо сейчас?" И слушать, что партнер скажет.

Стоит ли скрывать супружеские ссоры от детей? Оказывается, нет. Если родители умеют (или хотя бы учатся!) вежливо выяснять свои потребности и интересы при ребенке, то этот опыт поможет ему грамотно отстаивать свои права в компании, в школе, в обществе. А вот разнузданные скандалы, конечно, причинят только вред. Особенно бьют по психике распространенные ситуации, когда один из родителей, не разговаривая с другим, передает ему информацию через ребенка.

- Мало того, что это говорит об очень серьезных проблемах в паре, в самом ребенке это закладывает нелюбовь (к себе, к будущему, к людям). Кроме того, это обучение очень дешевой манипуляции, чтобы ребенок, вместо прямого отстаивания своих прав, пытался использовать кого-то, - говорит психолог.

Это же правило касается ситуаций, когда вас пытаются втянуть в свой семейный конфликт другие родственники (бабушки-дедушки, сестры-братья). Психолог советует никогда не идти на поводу у близких и предоставить им возможность самим разбираться в своих отношениях. Или обращаться к специалисту.

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