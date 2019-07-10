Под треск ломающихся стен: как сносят больницу рыбаков в Калининграде

Еще в конце апреля этого года на сайте областного правительства появилось сообщение о том, что корпус Детской областной больницы (улица Дмитрия Донского, 27) ждут перемены. В релизе говорилось, что на месте лечебного учреждения выигравшая конкурс светлогорская строительная компания «Янтарьсервисбалтик» построит новое здание. В правительстве уточнили, что будущий лечебный корпус будет соединяться с существующим клинико-диагностическим центром Детской областной больницы и будет состоять из нескольких разноуровневых блоков.

Работы по демонтажу подрядчик, судя по паспорту объекта, начал еще 20 мая этого года, и сейчас как раз проходит их активная фаза. В среду 10 июля корреспонденты «Комсомолки» прибыли на место, чтобы зафиксировать, как проходит разрушение разгромленного ранее четырехэтажного корпуса.

Всю территорию больницы сейчас окружает строительный забор, а через ворота то и дело выезжает загруженная кирпичными и бетонными обломками грузовая техника. Тем более удивительно видеть, как из калитки, прыгая по лужам, выходят пациенты и их родители. Так как клинико-диагностический центр на время сноса пристроенного к нему корпуса никто не закрывал, сотрудникам и посетителям приходится мириться с грохотом падающих стен.

- Вас не сносят еще? – спрашиваю у двоих врачей, вышедших во двор на перекур.

- Кто нас снесет? Вообще-то в больнице относительно недавно ремонт был, - отвечает один из докторов.

- Ну и снести здесь ничего не получится, - со знанием дела добавляет его коллега. – У нас тут сложная техника находится, которую, если разобрать, обратно уже не соберешь. Взять хоть МРТ. Что-то я не помню, чтобы такое оборудование на новое место перевозили, и оно потом снова работало.

Забычковав сигареты, врачи поднялись на ступеньки, и тут один из них задрал голову вверх.

- А вообще, конечно, и у нашего корпуса трещина есть, - указал он на второй этаж. – Но это не смертельно.

- А у вас там не шумно внутри? Все-таки буквально за стеной все валится, - интересуюсь я.

- Не, все хорошо, нам ничего не слышно, - уверяет врач.

В это время мимо проходят две мамаши с колясками, и из-за забора раздается дикий треск – бобкэт, катающийся по перекрытию второго этажа, столкнул вниз внушительную гору кирпича. Но мужчина в белом халате уже скрылся за дверью.

Вообще, надо сказать, что жизнь пациентов усложнилась из-за интенсивных работ по сносу. Перед самым входом сейчас висит объявление, что с 5 июня въезжать на территорию нельзя, и парковку необходимо искать в другом месте. За калиткой, у которой стоит сколоченная из какого-то бросового материала будка вахтера, зияет яма. Рядом с ней – траншея, засыпанная песком и щебнем. Сверху брошено несколько больничных дверей (на одной из них табличка «Стоматологический»). По этим дверям иногда проезжает машина «скорой» или катят коляски молодые мамы.

Сверху брошено несколько больничных дверей, на одной из них табличка «Стоматологический»...Фото: Иван МАРКОВ

Дорога, ведущая на стройплощадку, покрыта толстым слоем жидкой грязи.

- Там в заборе дырка есть, туда пролезть можно, - советуют рабочие.

Сразу за дыркой встречает вахтер, дает номер прораба. Правда, прораб к самому разрушенному зданию (от четырех этажей уже осталось всего два) не пускает.

- Ну, а что вы там делать будете? – любопытствует он. - Интересного там ничего нет, просто кирпич битый. Строительства никакого пока нет. И каску я вам не дам. У меня она одна. Да и вообще, вся информация у нас на паспорте объекта. Говорить больше я не уполномочен.

На приколоченном к забору щите можно прочитать совсем немного. Зато обозначены сроки – строительство должно быть закончено к 20 декабря 2021 года. Если же вспомнить релиз правительства, то в нем говорилось, что новое здание будет представлять собой «сложное сооружение, состоящее из разноуровневых блоков в два, три и пять этажей».

- На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями, - также уточняли в пресс-службе. - На втором этаже запроектировано отделение сочетанной травмы на 16 коек, отделение травматологии и ортопедии на 38 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии на 10 коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой. Помимо этого, на территории появится здание патологоанатомического отделения.

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