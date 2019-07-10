2019-07-10T16:24:08+03:00
Общество

АВТОТОР на Дне города-2019: Сладкие угощения, подарки библиотеке и автошоу

Калининградский автопроизводитель поддержал главный городской праздник.
Николай Литвинов
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АВТОТОР вместе с ребятами из студенческих стройотрядов поучаствовали в шествии на открытии пешеходной зоны.АВТОТОР вместе с ребятами из студенческих стройотрядов поучаствовали в шествии на открытии пешеходной зоны.
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Как одно из ведущих градообразующих предприятий Калининграда, АВТОТОР оказывает поддержку празднованию Дня города на протяжении многих лет. В этот раз, в год своего 25-летнего юбилея, компания подошла к делу с особенным размахом.

Торжества в микрорайоне имени Космодемьянского, где расположена основная производственная площадка по выпуску автомобилей, начались еще в пятницу вечером. Подарком маленьким жителям поселка от АВТОТОР стало бесплатное угощение - неограниченное количество сладкой ваты и попкорна. Поскольку брать можно было сколько душе угодно, самые смекалистые сладкоежки, едва покончив с одной порцией, тут же занимали очередь за следующей.

Всем ребятам сотрудники АВТОТОР раздали разноцветные воздушные шары. На площадке работала бесплатная фотозона, где все желающие могли сфотографироваться на память.

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Еще один подарок, адресованный подрастающему поколению, директор филиала «АВТОТОР Холдинг» Мария Кузнецова вручила на главной сцене. Библиотеке микрорайона торжественно передали набор разнообразных настольных игр.

Не остался без знаков внимания и сам АВТОТОР. Коллектив завода был отмечен благодарственным письмом главы Калининграда за значительный вклад в социально-экономическое развитие города. Благодарственное письмо мэра была вручено также председателю Совета Калининградского регионального профсоюза работников автомобилестроения «АВТОТОР-проф» Татьяне Мороз.

В числе удостоенных благодарности главы Калининграда других жителей микрорайона - Юрий Туманцев, который живет здесь с 1947 года. Более 50 лет Юрий Александрович проработал токарем-расточником, в том числе на «Калининградбуммаше», на фундаменте которого впоследствии выросли цеха АВТОТОР. С автозаводом ветеран до сих пор поддерживает теплые отношения.

- Спасибо заводу АВТОТОР за внимание к нашему микрорайону, за поддержку ветеранов! - подчеркнул Юрий Туманцев.

Завершили праздник в микрорайоне фейерверк из серпантина и конфетти, что вызвало самую настоящую бурю положительных эмоций, и концерт популярной вокальной группы «АтриМ», над которой вот уже много лет шефствует АВТОТОР. Музыканты исполнили полюбившиеся композиции, и все жители подпевали и танцевали под золотые хиты советской и российской эстрады. К слову, «АтриМ» выступал в течение всего празднования Дня города на разных концертных площадках, неизменно вызывая восторг зрителей.

- АВТОТОР подарил нам настоящий праздник, большое спасибо за это от всех космодемьяновцев, - сказала жительница микрорайона Наталья Семенова.

В воскресенье ровно в полдень на проспекте Мира большим праздничным шествием открылась пешеходная зона. Работники АВТОТОР поучаствовали в параде в компании ребят из студенческих стройотрядов - в эти дни на автозаводе работают более 50 человек из Вологды, Архангельска и Петрозаводска.

- Мы приехали 27 июня и пробудем до конца августа, - рассказала нам руководитель студенческой стройки «Калининград» Полина Николаева. - Поскольку мы раньше никогда не работали на автозаводе, нас направили на самый простой участок - распаковки лотов и комплектации. Всем ребятам очень нравится на АВТОТОР. Когда нам только предложили работать в Калининграде, мы очень обрадовались, а теперь еще и на праздник попали. Это потрясающе!

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На улице Театральной АВТОТОР по многолетней традиции организовал выставку автомобилей, которые производятся в Калининграде. Лицом к лицу вновь встретились несколько эпох: на одной стороне припарковались участники выставки ретро-машин, на другой - выстроились два десятка моделей, только-только покинувших конвейер. В этот раз больше всего внимание приковали к себе представительский седан Genesis G90 и новейший флагманский кроссовер BMW X7, чей выпуск стартовал в Калининграде всего месяц назад. В День города любой желающий мог посидеть за рулем представленных автомобилей, оценить качество отделки и детально изучить характеристики. Не разрешалось разве что запускать двигатель и трогаться с места.

- Неужели такая красота действительно производится у нас? - слышались удивленные возгласы с разных концов площадки.

И уже через мгновение мелькали вспышки фотокамер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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