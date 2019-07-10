2019-07-10T18:29:21+03:00
Происшествия

Позор на весь автобус: калининградка нашла потерявшийся айфон в сумке у одной из пассажирок

Пенсионерка присвоила новый аппарат, когда ехала в такси. Связаться с владельцем посчитала лишним
Александр КАТЕРУША
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Пенсионерка и не подозревала, на что способна современная техника.Пенсионерка и не подозревала, на что способна современная техника.Фото: Shutterstock
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Калининградка с помощью функции «найти айфон» обнаружила свой IPhone7 в сумке у пенсионерки – та, как оказалось, присвоила его себе. Об этом потерпевшая девушка на условиях анонимности рассказала «Комсомолке».

«Вчера с ребенком вызвали такси до поликлиники. Оставили телефон в такси. Как обнаружили и вернулись домой, стали звонить в такси и выходить на водителя! Грешили мы на водителя конечно! – рассказывает девушка.

На звонки телефон не отвечал, но SMS исправно принимал. Однако, выяснилось, что таксист телефона не видел и не брал, а после мамы с ребенком подвозил бабушку.

- Стали прослеживать в программе «найти айфон», пробивать геолокации – телефон передвигается! Поехали с мужем искать... Сложно и долго, но вычислили что телефон у кого-то в автобусе, - рассказывает калининградка. - На остановке мы буквально перекрыли автобусу движение, выбора не было. Спасибо большое водителю, кондуктору и пассажирам за понимание. Сигнал с часов направили на телефон… Тихо, но слышим!

Супруги стали подходить к каждому пассажиру и прислушиваться. И, что интересно, нашли новую владелицу айфона.

- Она – бабуля с красными губешками, в балахоне – вцепилась в сумку и сидит! Весь автобус стал прислушиваться. Она сидит и молчит. Потом надменно достает и говорит: «Девушка держите!» Мы задаем вопрос: «Вы в такси его нашли!?». Ответ, также надменно: «Да!».

Хозяйка айфона на радостях вышла из автобуса, а хитрая бабушка поехала дальше, как ни в чем не бывало.

- Мы радостные ушли! Чувство, что надо бы отвести ее в полицию потрепать ей нервы, пришло позже! – говорит калининградка. - Телефон найден, ура! А незнание бабули о новой технике привело к позору на весь автобус!

ИСТОЧНИК KP.RU

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