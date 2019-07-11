Врачи опровергают: 5 мифов о родах, в которые многие верят

Миф 1

Сегодня здоровых детей уже не рожают, все с какими-то проблемами…

- Это не так, - сказала Ольга Грицкевич в эфире радио "Комсомольская правда". - К счастью, рождаются здоровые дети. Просто есть моменты в состоянии новорожденных, которые требует контроля, внимания как врачебного, так и врачебного. Важно, чтобы врач при выписке из роддома подробно описал эти моменты, чтобы участковый педиатр принял во внимание. К примеру, самая распространенная проблема у новорожденных - физиологическая желтуха. Когда повышается уровень билирубин. И это – не заболевания, это естественное физиологическое изменение, которое чаще всего необходимо наблюдать и проблема сама уходит, этот период нужно просто пережить.

Ей 28 лет, она работает и рождение ребенка - это её осознанный выбор 00:00 00:00

Миф 2

Сегодня выхаживать проблемных детей – обрекать родителей на тяжелую жизнь…

- Считаю, что любой ребенок имеет право на жизнь, на любовь родителей. Медицина сегодня шагнула далеко вперед в плане выхаживания детей. Семьи, в которых рождаются такие дети, сплачиваются, для них становится смыслом жизни – поставить ребенка на ноги, оздоровить его, чтобы он учился, рос.

Ольга Грицкевич.Фото: Александр КАТЕРУША

Миф 3

Сейчас медицина такая, что идеального возраста женщины, чтобы родить первого ребенка – не существует

- Идеального возраста не существует, да. Но планировать жизнь, беременность все же стоит. Средний возраст женщин, рожающих первых детей, - 28 лет. За вторыми, третьими детками в Калининграде приходят женщины, в среднем, в 31 год.

Можно отметить, что первородящие – это женщины с образованием, состоящие в отношениях, социально состоявшиеся.

Врачи сегодня лишь обращают внимание женщин на то, чтобы рожали раньше, поскольку с возрастом увеличивается риск развития хронических заболеваний, которые могут осложнить и вступление в беременность, и течение беременности. Но это только желание врачей. Мы же понимаем, что очень много социальных факторов: карьера, ипотека. Все равно – рожайте! И в 30, и в 40, и в 45! Пусть деток рождается больше, и семьи будут счастливее!

Мифе 4

Суррогатных матерей в Калининграде нет

- В перинатальном центре рожают суррогатные матери. Есть мамочки, которые по второму разу уже пришли. Но это единичные случаи.

Миф 5

Бесплодие - чаще всего женская проблема

- Проблема бесплодия сегодня очень актуальна. Пары не могут иметь детей. Этому вопросу уделяется много внимания. Есть стандарты обследования, лечения. Прописаны временные характеристики: если в течение года супруги не могут забеременеть, то им рекомендовано ЭКО. Хочу отметить, что среди мужчин, желающих иметь детей, 30% - бесплодны. И основная причина – перенесенные воспалительные заболевания. Даже перенесенная в дестве свинка может дать осложнения и сказаться на фертильности. У женщин причины бесплодия – это хронические инфекции.

Процедура ЭКО востребована. Для многих пар – это единственная возможность стать родителями. Такие пары получают направление на проведение ЭКО бесплатно. Повторю, для этой процедуры должны быть медицинские показания.

Полностью радиоэфир с Ольгой Грицкевич слушайте ЗДЕСЬ.

В ТЕМУ

Юрист, узист и соцработник: кто борется за сохранение беременности в Калининграде

Об этом в эфире радио "КП" рассказала главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Калининградской области Наталья Хоменко

В Калининградской области проводится работа по профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья женщин. И эта работа дает свои результаты. Так, за последние пять лет число абортов уменьшилось на 30% (с 5770 до 4058), за последний год – на 4%. Показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста уменьшился за последний год на 4,4%.

Отговорить удается только 7% - об отказе от аборта 00:00 00:00

- Искусственное прерывание беременности проводится не ранее 48 часов с момента обращения женщин в медицинскую организацию, но не позднее окончания 12-й недели беременности, - пояснила специалист. – Если женщина обратилась при сроке 8-я-10я неделя беременности, то направление ей дается не ранее чем через семь дней. Законом установлена норма - это «Дни тишины» или «Неделя тишины». В это время женщина направляется на консультацию к психологу, соцработнику, юристу, акушеру-гинекологу, врачу УЗИ. И все эти специалисты проводят работу по доабортному консультированию. Очень важно – убедить женщину сохранить беременность, родить ребенка.

Наталья Хоменко (справа) говорит, что сегодня применяются более щадящие методы прерывания беременности.Фото: Александр КАТЕРУША

В 2018 году за направлением на аборт в женские консультации обратилось 2043 женщины. 182 пациентки после проведенного консультирования отказались прерывать беременность.

- Конечно, каждый врач против аборта. Но если женщина приняла такое решение, врачи стараются минимизировать риски осложнений, - говорит Наталья Хоменко.- Сегодня применяются более щадящие методы прерывания беременности – медикаментозные аборты, которые приходят на смену хирургическому. В прошлом году доля медикаментозных абортов в структуре легальных абортов составила почти 24%. И все же существуют ситуации, когда необходимо прерывание беременности по социальным и медицинским показаниям. Социальное показание одно – изнасилование. Медицинские показания могут быть как со стороны состояния здоровья матери, так и плода. В прошлом году по социальным и медицинским показаниями проведено прерывание беременности в 94 случаях.

Полностью эфир с Натальей Хоменко слушайте ЗДЕСЬ.