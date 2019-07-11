Короли бугурта: рыцари-спортсмены из Калининграда победили поляков, украинцев и англичан

На днях в официальной группе калининградского спортивно-реконструкторского клуба «Западная башня» появилось сообщение о том, что команда приняла участие в очередном международном турнире (на этот раз он состоялся в польском городе Нидзица) и привезла с него золотую награду.

- Едем уставшие, но дико довольные домой! - написал администратор группы. - Итого: 1 место в номинации 5х5 и победа в проф-бое 1х1 - Артем Саванович. Не думайте, что это было легко! Благодарность всем нашим соперникам, особенно молодой и такой сильной команде из Англии WhiteCompany - 28 минут противостояния в последнем бою - это вам не шутки!

Руководитель «Западной башни» Евгений Беденко рассказал «Комсомолке», что соревнования, прошедшие в рамках «Бугурт Лиги» (что-то вроде Лиги Чемпионов для спортсменов, занимающихся историческим фехтованием), были промежуточными, но соперники оказались крепкими орешками.

- Противостояние было сложным, но мы одержали победу. Всего на соревнованиях были бойцы из четырех стран: из России, Польши, Украины и Англии. В финале мы бились с английской командой, а она считается топовой. Очков нам эта победа принесла немного, но, как говорится, хайпанули немножко.

К слову, несмотря на напряженную политическую обстановку, с командой из Украины у калининградцев, по словам Беденко, сложились вполне товарищеские отношения.

- Какие-то тяжелые настроения были только в начале всей этой заварухи, - говорит спортсмен. – В 2014 году была даже провокация на чемпионате Хорватии. Тогда у всей нашей российской сборной хорватская полиция забрала паспорта на проверку, нас вносили даже в какую-то базу. Потом оказалось, что кто- то написал анонимку с текстом приблизительно такого содержания: «Русские приехали, чтобы убивать украинцев».

- Сейчас такого уже нет?

- В последние несколько лет уже лучше. Сколько катаемся, и не замечаем, чтобы среди бойцов и спортсменов что-то такое вылезало. Общаемся нормально. С кем-то отношения партнерские, а с кем-то есть и дружеские даже. Есть ребята из Украины, которые к нам на «Ушкуй» приезжают уже несколько лет. Даже если мы знаем, что у кого-то из украинской команды есть какие-то националистические настроения, то внешне это никак не проявляется и не выпячивается. Никакого конфликта у нас не происходит.

Уже совсем недолго осталось ждать до начала фестиваля средневековой культуры и исторических боевых искусств «Ушкуй», который пройдет под Правдинском в последние выходные июля (27-28 числа). Впервые на праздник смогут приехать участники из ближайших стран по электронным визам.

- Мы информацию по электронным визам и в социальных сетях уже распространили, и на месте всем о них рассказываем, - продолжает Беденко. – Но надо понимать, что европейцы, в принципе, очень расслабленные. Это мы привыкли, что нам надо постоянно бегать с визами. А для них сам факт того, что нужно взяться за документы и оформить заявку – это своего рода преодоление себя. Не думаю, что будет волна приезжих, но кто-то наверняка этой возможностью воспользуется.