Всероссийская перепись-2020: переписчикам выдадут планшеты и заплатят 16 тысяч

Несмотря на то, что до старта Всероссийской переписи населения остается еще больше года, подготовка к ней уже идет полным ходом. В минувший вторник в областном правительстве состоялось очередное совещание на эту тему, после которого на вопросы «Комсомолки» ответил врио руководителя Калининградстата Михаил Плюхин.

Кому это нужно

- Михаил Юрьевич, у всех государственных структур есть свои базы данных – ЗАГС, паспортные столы, Росреестр и так далее. Некоторые ворчат, мол, зачем тратить бюджетные средства на перепись, если можно просто воспользоваться этими данными? В чем смысл переписи в таком случае?

- Это нормально, что ворчат. У нас ведь достаточно тех, кто считает себя специалистом в любом деле, и видит лучше любого профессионала. Но очень часто бывает, что ситуация де-юре в ведомственных базах отличается от де-факто. К тому же отраслевые базы данных имеют свое специальное прикладное значение. В период между переписями, в течение десятилетия такая обработка действительно ведется, получают информацию о численности населения в муниципалитете и тому подобное... Но это условно-расчетные данные, обладающие определенными допусками и отклонениями, особенностями ведомственной оптики. Для того, чтобы ее объективно откорректировать раз в десять лет, необходим фактический срез. Перепись позволяет увидеть не только точные цифры, но и процессы, происходящие даже в самых маленьких населенных пунктах. Кстати, это важно не только для государства, но и для бизнеса – например, для расчета, стоит ли строить магазин в каком-либо поселке.

- Понятно, для чего перепись нужна государству. А в чем заключается наш интерес как простых россиян?

- Давайте представим гипотетическую ситуацию. Нет переписи, мы не знаем, как люди расселены по территории, и берем некие средние показатели для размещения школ, детских садов, больниц, пожарных частей, органов внутренних дел. И вот в результате среднего распределения, если упростить, оказывается в одном месте густо, в другом пусто.

Михаил Плюхин.Фото: Правительство Калининградской области

О новшествах и деньгах

- Новость о проведении переписи многие восприняли как сигнал о возможности получить пусть временную, но оплачиваемую работу. Многие ли смогут стать переписчиками?

- Только в этом году на уточнение адресного хозяйства и картографии нам понадобится 145 переписчиков по региону. При этом у нас уже на сегодняшний день есть более 50 человек – уполномоченные по муниципалитетам и инструкторский состав, которые заняты подготовкой самой переписи и поиском людей. А всего в переписи будут участвовать около 3000 человек. И мы всем будем платить деньги.

- Что нужно будет сделать?

- Я думаю, что основное качество, которое должно присутствовать у переписчика – это морально-волевая устойчивость. Когда вы входите в незнакомую квартиру, люди вас воспринимают не как переписчика, а как человека, которому можно адресовать какие-то проблемы, вопросы. Переписчик – лицо государственное. И эмоции при этом могут быть самыми разными. Второе – это знания, опыт и умение работать с переписными документами. Очень важное отличие для этой переписи – то, что у переписчиков будут электронные планшеты, то есть нужно уметь работать с электронными устройствами, с гаджетами. Прежде всего, вырастет скорость обработки информации, ее точность. Там, где по каким-либо причинам нельзя будет воспользоваться электронными устройствами, будет применена старая схема – на бумажных носителях.

- Человека, который собирается «подработать», само слово частенько настраивает на достаточно прохладное отношение к своим обязанностям. А какая нагрузка будет у переписчика?

- По сравнению с предыдущей переписью 2010 года нагрузка увеличена примерно на 20%. Но эта ситуация будет скомпенсирована другим новшеством, которое будет применяться в 2020 году. Это возможность пройти перепись через портал госуслуг. И тут наша задача мобилизовать все группы, которые в силу разных обстоятельств не боятся, умеют, хотели бы сделать это через портал. Это, прежде всего, наиболее продвинутая молодежь. В соглашениях, которые мы подписали с крупнейшими ВУЗами, с БФУ, КГТУ и с Западным филиалом РАНХиГС, в одном из пунктов специально говорится о проведении Переписи-2020. Очень надеюсь, что удастся найти мобилизующие факторы, которые сподвигнут студентов включиться в процесс дистанционно и тем самым облегчить труд переписчиков, которые пойдут уже непосредственно по квартирам.

- Предположим, я - переписчик, заключил с Калининградстатом договор. У меня нагрузка какая – 2 часа, или 12 часов, или «Сколько хочу»?

- Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Каждый переписчик должен переписать 550 человек. Получается 18-19 человек в день. При этом, если возникает стандартная ситуация – переписчик заходит в квартиру, а ему говорят: а мы уже переписались – он говорит, дайте мне, пожалуйста, свои идентификационные данные, я проверю. Это тоже идет в зачет. Затем он приходит на стационарный участок, где идет процедура сверки, правильно ли отражены все данные.

- А заработная плата уже известна?

- Заработная плата переписчика будет составлять чуть больше 16 тысяч рублей (с начислениями) за месяц переписи. Время обучения входит в оплату.

Про жуликов и эльфов

- Каждая перепись вызывает одни и те же опасения. Обязательно ли пускать переписчика в квартиру? Это все же - личное пространство, люди обосновано боятся жуликов, мошенников.

- Поскольку у нас в новейшей истории было несколько переписей, люди уже привыкли, что переписчик специальным образом экипирован. Второе – он имеет специальный документ, защищенный голограммой. И человек всегда может позвонить на переписной участок или уполномоченному по муниципалитету и уточнить, кто именно к нему пришел. Будут известны все телефоны, сайт специальный будет работать.

- А что будет в том случае, если ко мне придет переписчик, а я его не пущу?

- Отказ в участии фиксируется в анкете. Но информацию о проживающем в квартире – в самом общем виде – всегда можно получить из тех же баз данных, о которых мы говорили.

- Если у человека две квартиры, два места проживания, например, в Калининграде и в Янтарном, то сможет ли переписчик понять, что отсутствующий на его участке жилец уже прошел перепись в другом населенном пункте?

- Да, для таких целей как раз и используются планшеты. Электронная обработка анкет позволяет практически в режиме онлайн решать вопросы, в том числе и дублирования данных, и подтверждения участия в переписи.

- В переписи-2010 было много казусов, когда на вопрос о национальности люди называли себя эльфами и тому подобное. И переписчик был обязан записать именно так. Какие-то инструкции на этот счет изменились?

- Нет, анкета заполняется исключительно со слов опрашиваемого, но подчеркну, что таких казусных случаев на всю страну было не так уж и много, и их влияние на общий результат не выходило за границы минимальной статистической погрешности.