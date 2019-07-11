Новый променад, школа бариста, динозавры и оркестр под открытым небом: что посмотреть в Светлогорске этим летом

Светлогорск - самый зеленый город на побережье Балтики. Для веселых прогулок с семьей или романтических встреч это идеальное место, причем в любую погоду. Здесь не только морские пейзажи и закаты. Светлогорск - это и сосны-великаны, и старые немецкие виллы, и знаменитая башня-символ курортного города. До Светлогорска легко доехать. На машине, автобусе (отправляются каждые полчаса) или на электричке.

Есть в Светлогорске интересные места, которые нечасто встретишь в туристических путеводителях. По ним мы и прогулялись с главой администрации Светлогорского городского округа Владимиром Бондаренко.

Парк янтарного периода

Парк янтарного периода открылся совсем недавно.

- С помощью администрации Светлогорска парк появился в лесу между Светлогорском и поселком Отрадное, - рассказывает нам создатель парка Сергей Зайцев. - Здесь можно и погулять с детьми, и отдохнуть взрослым: арендовать беседки, пожарить шашлыки. За неделю принимаем по 3-4 тысячи человек.

В парке гостей веселят анимационные группы, здесь регулярно проводят праздники и игры для детей, круглый год работает тюбинговая трасса.

А недавно установили три мировых рекорда. Построили 1,5-метровый янтарный глобус, запустили мощный салют из настоящего янтаря (камушки до сих пор можно собирать прямо из-под ног) и открыли сказочный объект - «Янтарный дуб» высотой 7 метров. В ствол дуба можно залезть, подняться по винтовой лестнице и оказаться на одной из четырех смотровых площадок.

Сердце парка - огромный вулкан, извергающийся янтарем. От него идем к тропе древних ящеров. Фотоаппарат наготове - хищные и травоядные динозавры шевелятся и угрожающе рычат. Ну прям как настоящие!

В Парке янтарного периода динозавры почти как живые - рычат и шевелятся.Фото: Александр КАТЕРУША

Живые звери тут тоже есть - в небольшом зоопарке. Козы, овцы, куры, утки, енотовидная собака, кролики, лиса. А еще - щенки и 50 (!) котят. Так что если вы давно мечтали о домашнем питомце, то именно здесь его можно найти.

Вообще, в парке много живности, в том числе птиц: одних только домиков для них на деревьях развешано больше 200.

В ближайшее время в парке построят большую соляную пещеру, полезную для здоровья, и деревню варягов с настоящим 12-метровым кораблем, крепостью и городищем. А еще появится парковка для туристических автобусов.

- Неухоженный участок леса привели в порядок, убрав бурелом и очистив от мусора. Теперь это одно из самых популярных у туристов мест отдыха. Еще бы - целых 4 гектара развлечений! - говорит глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

Вход на территорию парка стоит 50 рублей, действуют льготы.

Пространство «Телеграф»

«Телеграф» - первое в городе общественно-культурное пространство, созданное жителями города для всех и каждого. Оно открылось недавно в довоенном здании на ул. Островского, 3. Здесь просторно, светло и уютно. Проект поддерживает и администрация округа.

Для вас: коворкинг-студия, мастерские, детская комната, большая гостиная. Можно заглянуть сюда с друзьями и детьми во время прогулки. Здесь проводят творческие занятия для детей и взрослых, мастер-классы по керамике, живописи, валянию из шерсти. - Наша гордость - это, конечно, школа бариста! - говорит Ольга Леонова, встретившая нас в «Телеграфе».

Пространство "Телеграф" открыто для всех, у кого есть интересные идеи.Фото: Александр КАТЕРУША

Сейчас здесь проходит выставка, посвященная знаменитой светлогорской башне (зданию в этом году исполнилось 111 лет). Устроители «Телеграфа» хотят обратить внимание на состояние башни, которая принадлежит Минобороны.

Если у вас есть идеи для встреч и лекций, для мастер-классов и выставок - добро пожаловать ежедневно, кроме понедельника. Одно ограничение - «Телеграф» вне религии и политики.

Лиственничный парк

Лиственничный парк в Светлогорске известен скульптурой «Несущая воду» (точная копия работы Германа Брахерта, оригинал находится в его Доме-музее в Отрадном).

- Парковую скульптуру отреставрируют, а возле нее в скором времени появится фонтанчик, - рассказывает Владимир Бондаренко.

В Лиственничном парке по выходным проходят концерты симфонического оркестра.Фото: Александр КАТЕРУША

Идея этого сезона - концерты Калининградского областного симфонического оркестра под открытым небом. Концерты проходят в любую погоду. Если дождь, действо перемещается под стеклянную крышу площадки у «Янтарь холла».

Лиственничный парк ждет реконструкция по международному проекту. Уже установлены новые беседки и освещение. Впереди - работы по замене плитки и ограждений.

Органный зал

Рядом с Лиственничным парком есть чудесное место - это территория органного зала. Можно просто расслабиться на скамеечке в тени деревьев и полюбоваться цветами.

Находящийся здесь органный зал - прекрасное доказательство того, что Светлогорск сохраняет традиции отдыха неспешного, того, что называют интеллигентным.

Органный зал появился на месте полуразрушенной капеллы Девы Марии.Фото: Александр КАТЕРУША

Красивое здание с фахверковыми элементами фасада появилось на месте разрушавшейся довоенной капеллы Девы Марии - Звезды моря.

Дневные концерты проходят ежедневно в полдень (кроме понедельника). В - программе история создания органного зала, сочинения Баха, Вивальди, Шопена и других композиторов.

Новый променад

Несколько лет отдыхающие в Светлогорске упирались на улице Верещагина в забор - спуск к морю был перекрыт. Здесь строили новый променад.

- Люди даже отвыкли от этого спуска. Теперь можно вспомнить дорогу и снова спускаться к морю. Прогулочная зона открылась. Я и сам соскучился по этой лестнице, - говорит Владимир Бондаренко.

Длина нового променада - более километра. Пройдешь туда-обратно вдоль моря - заряд бодрости и положительной энергии обеспечен.

Покрытие променада комбинированное: плитка, брусчатка и деревянный настил для тех, кто любит прогуливаться босиком; есть и велодорожка.

Мало где в России, да и в мире есть столь длинная зона для прогулки вдоль моря.

На выставке "Люди моря" в "Янтарь холле" множество любопытных экспонатов. Не пропустите!Фото: Александр КАТЕРУША

Отличный вид на новый променад Светлогорска открывается с высокого берега у Театра эстрады «Янтарь холл». А в самом здании театра вместе с концертной сценой, кафе, магазинами и кино, открыт Морской выставочный центр Музея Мирового океана. Там работает выставка «Люди моря». Яркое место. Находясь на берегу Балтийского моря, можно узнать о жизни, культах, представлениях о мире людей с другой части планеты, Юго-Восточной Азии.

Озеро Тихое

Покататься на лодках и катамаранах, погулять по берегу и полюбоваться на уток - это сюда. А если появится вопрос, так есть кому его адресовать. Недавно у Тихого озера появился смотритель - Андрей Каминский. Человека в старинном костюме видно издалека.

Он убирает мусор и проводит субботники. В его ведении не только озеро, но и соседние ручьи с живностью и птицами. А скоро на озере начнут создавать парк «Муза», будут и скульптуры, и дорожки.

Смотритель озера регулярно проводит увлекательные экскурсии.Фото: Александр КАТЕРУША

- Нельзя кормить уток хлебом. Капустки брось, они ее покушают, точно ряску, - улыбается Андрей. - Недавно у нас баклан появился, он любит сидеть на фонтане. А как-то прилетел к нам аист. Всю плотву у рыбаков выклянчил.

Историй у смотрителя много. Приезжайте и сами послушайте! В 14.30 ежедневно, кроме понедельника, он проводит бесплатные экскурсии.

КОНКРЕТНО

Где найти парковку в Светлогорске:

ул. Ленина, вдоль ж/д путей (110 мест);

ул. Ленина, 11. Ориентир - Театр эстрады «Янтарь холл, теннисный корт (100 мест);

Калининградский проспект, напротив санатория «Янтарный берег» (100 мест);

ул. Верещагина, напротив отеля «Русь» (30 мест);

озеро Тихое (26 мест);

Калининградский проспект, вблизи аптеки (85 мест);

возле отеля «Волна» (20 мест);

Калининградский проспект, «Сбербанк», администрация МО «Светлогорский городской округ» (46 мест);

Калининградский проспект, 35 (10 мест).