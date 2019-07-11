Черная воронка над Калининградом: Как горел заброшенный завод на Нижнем озере

Клубы черного дыма начали подниматься над заброшенными цехами пустующего завода «Система» (бывший «Торгмаш») примерно в 17:40. Гулявшие по променаду Нижнего озера горожане, задрав голову вверх, увидели в небе наклонившийся в сторону областной клинической больницы гигантский столб, похожий на разрастающуюся воронку. На другой стороне заброшенного завода этот столб уже сеял горящие хлопья рубероида.

На зрелище моментально начала стягиваться толпа зевак.Фото: Иван МАРКОВ

На зрелище моментально начала стягиваться толпа зевак. Уже минут через десять противоположный берег Нижнего озера превратился в амфитеатр. Сначала десятки, а потом сотни зрителей сидели и стояли, снимали на телефоны, а подростки, у которых был самокат или велосипед, под шумок неслись в эпицентр события, проскакивая сквозь полицейские кордоны.

- О, смотри, по крыше уже бегают! – взвизгнула девочка, схватив маму за юбку.

На крыше действительно показались спасатели, которым удалось поднять наверх пожарный рукав. Они быстро начали сбивать пламя, уже вовсю плясавшее над зданием.

На улице Больничной вскоре было перекрыто движение, и началась эвакуация припаркованных автомобилей.Фото: Иван МАРКОВ

На улице Больничной вскоре было перекрыто движение, и началась эвакуация припаркованных вдоль кирпичных офисных зданий автомобилей. У клерков как раз закончился рабочий день, и они начали высыпать на улицу, на бегу размахивая руками и показывая знаки эвакуаторщикам.

- Да я уеду сейчас уже, не надо мою машину трогать! – кричал молодой человек в пиджаке. Ему повезло, а вот задержавшимся на работе коллегам – не очень.

Пожарные расчеты, тем временем, продолжали прибывать и подменять коллег. Машинам пришлось буквально протискиваться сквозь узкие заводские улочки, тоже заставленные автомобилями. Большая часть расчетов въехала через двор первого роддома, вспомогательные же машины въехали через заброшенный завод СПИ-РВВК.

- Что там горит? – спрашивали у выбежавших на улицу частников, снимающих помещения завода.

- Да там цеха брошенные, - ответил чумазый рабочий. – Я забирался туда пару месяцев назад, пацанов прогонял. Они ж там носятся постоянно, битум жгут. Может, и сейчас они же.

- А там есть, чему гореть?

- На складах, вроде бы, ничего не осталось, все вывезли, но перекрытия деревянные, плюс крыша битумная, - буркнул рабочий.

Гигантский столб напоминал разрастающуюся воронку.Фото: Иван МАРКОВ