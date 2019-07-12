Свидание или разлука: Читаем романтический гороскоп «КП» на выходные

На этой неделе в России отмечали День семьи, любви и верности, который прозвали отечественным Днем Валентина. Именно поэтому мы решили обратиться к звездам и узнать, что ждет калининградцев в амурных делах.

Овен

Даже если вы начали думать, что ваши чувства ко второй половинке охладели, старайтесь не поддаваться излишним эмоциям и радоваться тому, что имеете на сегодняшний день. Помните, если вы будете обращать больше внимания на то хорошее, что делает для вас любимый человек, то обнаружите, что в целом у вас все не так уж и плохо. Свободные Овны на этих выходных могут обрести новые знакомства. Особенно если вы отправитесь в заграничное путешествие. Будьте уверены — курортный роман не заставит себя ждать.

Телец

Успехи на любовном фронте в этот уик-энд будут зависеть от вашей уверенности в собственной неотразимости. Только так вы сможете привлечь к себе новых поклонников. Но если вы не слишком верите в собственную привлекательность, то вряд ли вам удастся произвести яркое впечатление на понравившегося человека. Тельцам в отношениях рекомендуется провести свободное время в романтической обстановке. Например, поехать за город или отправиться в ресторан.

Близнецы

Увы, попытки разобраться в ваших отношениях на этой неделе окажутся безуспешными. Отпустите ситуацию и плывите по течению. Возможно, вскоре ситуация прояснится, и в делах сердечных наступит полная определенность. Не зацикливайтесь только на этом аспекте вашей жизни. Ваше время просто еще не пришло.

Рак

Эта неделя завершится для ваших отношений спорами и противостояниями. Не забывайте, что не всегда стоит до конца стоять на своем в общении со своей половинкой. Умейте вовремя отступить, иначе вам просто-напросто не удастся сохраниться гармонию в отношениях. У свободных Раков на личном фронте тишь да гладь. Однако даже эти выходные сулят им романтическое приключение. Главное не упустите знаки судьбы.

Лев

Львы на этой неделе купаются во внимании противоположного пола. Не отказывайтесь от похода на свидание, даже если ваш поклонник пока не произвел на вас сильного впечатления. Возможно, все еще впереди. Присмотритесь, ведь не все золото, что блестит и скорее всего вы просто еще не разглядели все его достоинства. На этой неделе Львов в отношениях ждет полное взаимопонимание. Звезды обещают им удачу в бытовых делах и гармонию в делах любовных.

Дева

Девам на этой неделе остро захочется перемен в отношениях. Возможно, вы даже захотите сменить партнера. Но не отчаивайтесь, это временное явление и период вашей апатии вскоре завершится. А пока постарайтесь не рубить с плеча и попытайтесь внести нотку новизны в ваш быт. Попробуйте в это сложное время проявлять чуткость к своему партнеру и будьте уверены, что взаимность не заставит себя ждать. Свободным Девам наоборот захочестся ярких эмоций. Не засиживайтесь дома и отправляйтесь туда, где кипит жизнь. Например, в ночной клуб или на концерт.

Весы

На этой неделе очарование и чувство юмора Весов сможет помочь привлечь новых поклонников и поклонниц. Если вы не свободны, то воспользуйтесь этими качествами, чтобы обратить на себя внимание вашей второй половинки. Главное, выбирайте интересные темы для беседы, которые близки не только вам.

Скорпион

Будьте бдительны и не позволяйте собой манипулировать при общении с противоположным полом. Не исключено, что вам пытаются навязать то, что вам не хочется. Не спешите развивать новые отношения, пока хорошо не узнаете своего спутника.

Стрелец

К концу недели Стрельцы могут стать излишне раздражительными. Все это может также отразиться на вашем любимом человеке. Будьте более терпимы к близким, чтобы не поругаться из-за пустяка. Новые романтические знакомства будут завязываться неожиданно, так что все время старайтесь выглядеть на все сто.

Козерог

На этой неделе вам откроется истинное лицо вашего партнера. И вы узнаете, как он к вам относится на самом деле. Помните, что любовь доказывается не словами, а поступками. Поэтому делайте правильные выводы, прежде чем строить грандиозные планы на ваше совместное будущее. Свободные Козероги будут на этой неделе чувствовать себя уверенно, но не тратьте время на бессмысленные знакомства. Они ни к чему не приведут.

Водолей

Ваша половинка сомневается в ваших чувствах и ждет от вас решительных действий. Подумайте над тем, как доказать серьезность своих намерений. Например, в эти выходные познакомьте любимого человека с родителями или близкими друзьями, если до сих пор этого не сделали. Свободные Водолеи будут приятно удивлены подарком и неожиданным приглашением на свидание.

Рыбы

На этой неделе проявляйте инициативу в любовных делах, действуйте активно и уверенно. У вас есть возможность выстроить отношения в нужном вам направлении. Особенно если вы хотите вывести их на более серьезный уровень. Прямо скажите об этом своему партнеру. Для Рыб, которые находятся в свободном плавании, выходные начнутся с легкого флирта и смогут привести к чему-то более значимому.