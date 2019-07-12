2019-07-12T12:07:32+03:00
Общество

«Плохо там, где мы еще не работали»: подрядчик, уложивший брусчатку на проспекте Мира, ответил на претензии

По словам Никиты Зеленого, исправлять что-то его сотрудники будут только тогда, когда этого потребует технадзор
Иван МАРКОВ
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Один из участков, где брусчатка была переложена: видно, что рабочие не очень постарались.Один из участков, где брусчатка была переложена: видно, что рабочие не очень постарались.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде, наконец, закончена перекладка брусчатки на проспекте Мира. Если до минувших выходных качество работ могли оценить только автомобилисты, то на День города из-за перекрытия движения пройтись по мостовой смогли и пешеходы. Некоторые из них даже стали внимательно смотреть под ноги и заметили, что местами мостовая выглядит не так, как хотелось бы. В частности, есть участки, где уложенный камень разбит (вероятно, во время укладки), также в покрытии имеются перепады высот и другие недочеты.

Работы на проспекте Мира начались весной. Фото: Иван МАРКОВ

Работы на проспекте Мира начались весной.Фото: Иван МАРКОВ

По поводу сложившейся ситуации мы связались с пресс-службой мэрии Калининграда, чтобы выяснить, приняты ли работы, кто отвечал за их выполнение, а также в какую сумму они обошлись городскому бюджету.

В мэрии «Комсомолке» сообщили, что подрядчиком на указанном участке проспекта Мира была компания «Балт Билдинг», и что согласно конкурсу за свою работу подрядчик получит 2 616 756 рублей.

- Работы действительно закончены, но мы их еще не приняли, - заявили в пресс-службе городской администрации. – Сначала мы все посмотрим, так как у нас были претензии во время проведения работ. Подрядчик должен был все недочеты устранить.

В частности, как пояснили в мэрии, претензии к «Балт Билдингу» были и по вопросу расколотого булыжника.

В понедельник «Комсомолка» связалась с директором фирмы-подрядчика Никитой Зеленым, и предприниматель заявил, что многие претензии жителей и администрации не состоятельны.

- На участке от проспекта Победы до улицы Леонова мы действительно закончили работы, - подтвердил Зеленый. – Нам там, конечно, нужно одно место доделать, но будет это, неизвестно когда, потому что деньги кончились.

- Жители жалуются на участок мостовой в районе перекрестка с Комсомольской, на котором ощущается перепад высот. Там он действительно есть, примерно в сантиметр. Также видны щели, расколотая брусчатка имеется. Очевидцы утверждают, что укладывался камень при помощи стальных молотков.

- А при помощи чего его надо укладывать? – изумился Зеленый.

- Киянкой, наверное, или через деревяшку заколачивать, например.

- Нет, не через деревяшку. Вы сами попробуйте так укладывать, - поспорил предприниматель. – Мы так не делаем.

Обратите внимание на зазоры. Фото: Иван МАРКОВ

Обратите внимание на зазоры.Фото: Иван МАРКОВ

После того, как Никита Зеленый услышал, что жители не довольны результатами работы его организации, бизнесмен заявил, что готов принимать претензии только от заказчика.

- У нас есть заказчик, есть технадзор, и мы находимся полностью в их распоряжении, - продолжил Зеленый. – Если тот же технадзор нам скажет, что есть какие-то недочеты, и аргументирует, мы будем исправлять. На данный момент я не получал никаких указаний на то, что какие-то недочеты имеются. Колотую брусчатку заменить не получается, потому что в городе нет аналогичного камня. Заменять эту брусчатку на цветную какую-то, на красную или черную, нам не разрешают.

- То есть, вам сказали, что аналогичного камня нет даже на складах «КалининградГорТранса»?

- Нам не сказали. Мы ее сами искали и не нашли. Там всего лишь шесть камней расколото или семь, может быть. Вот эти семь камней мы и не смогли найти, - уверяет Зеленый. – То, что обнаружен какой-то перепад в сантиметр, то это вопрос, опять же, к заказчику. Нам сказали, пока это не делать.

Качество работ оставляет желать лучшего. Фото: Иван МАРКОВ

Качество работ оставляет желать лучшего.Фото: Иван МАРКОВ

- А щели как же?

- А что щели? Как она раньше лежала, так она и уложена. Если сверху есть щель, то снизу камни всегда соприкасаются. Камень – это не плитка, это не ровный материал, который невозможно уложить плотно друг к другу. У нас же, если участок укладывался от края до края, то там нет щелей, а если участок укладывался частично и локационно, то там получались те щели, которые были на этом участке и ранее.

- Вы сами по этому участку проезжали? Не чувствовали дискомфорта?

- Я чувствую дискомфорт только на том участке проспекта, где мы еще не работали. Там, где мы работали, там я дискомфорта не чувствую, - заключил Никита Зеленый.

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«Говорящие с камнем»: Как корреспондент «Комсомолки» укладывал брусчатку на Медовом мосту в Калининграде

Ровно год прошел с того момента, как бывший мэр Калининграда Александр Ярошук объявил, что искусство укладки брусчатки в нашем городе полностью утрачено. В середине сентября прошлого года начиналась активная фаза подготовки к чемпионату мира по футболу, и в ряду объектов ремонта оказался Южный вокзал с привокзальной площадью. Подрядчик, которому досталась площадь, начал бодро снимать мелкий базальтовый камень, рассчитывая потом так же быстро сложить его обратно, но когда дошло до дела, пазл отказался складываться. Рабочие со слезами на глазах укладывали по паре квадратных метров в сутки и жаловались журналистам на немцев, придумавших этот квест. В итоге, приехавший с проверкой Александр Ярошук, выковыряв носком ботинка пару камней из тротуара, заявил, что у него есть идея (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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