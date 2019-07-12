Олег Газманов рассказал, как бросил пить в Калининграде

В съемках Youtube-шоу Насти Ивлеевой (с некоторых пор популярная ведущая) под названием «Agentshow 2.0» принял участие наш знаменитый земляк, певец Олег Газманов. Перед камерой он и дурачился, и сальто делал, и отжимался (куда без этого).

Ивлеева отметила, что в свои почти 68 лет Олег Михайлович прекрасно выглядит, «как российский Брюс Уиллис» и вообще, не стеснялась обращаться к артисту на «ты».

Во время интервью не обошлось без забавных моментов. Так, Олег Газманов рассказал о своих мерзких привычках.

- Я снимаю штаны вместе с носками. Я потом штаны даже не поднимаю. Поэтому люблю джинсы и штаны, которые не мнутся. Скинул и пошел, а они лежат. Вторая привычка – когда я ем вкусный борщ, я чавкаю, – признался артист.

Были и ностальгические разговоры, в которых певец вспомнил Калининград и ночную работу в кабаке, где приходилось выпивать (возможно, речь идет о знаменитом ресторане «Атлантика» на Ленинском проспекте).

- В далекой юности я работал в ресторане некоторое время. Было так – я окончил высшее инженерное морское училище, потом пошел заниматься музыкой, учился в музыкальном училище и вечером подрабатывал. Это был не как сейчас ресторан, а ресторанище - такой кабак, где курили, и было довольно противно. Тем более, портовый город Калининград! – рассказывает Олег Газманов. - У нас был очень пьющий руководитель и мы так, потихонечку, пили. А я – солист. За вечер 30-40 песен споешь, тяжело просто. Выпил коньячку и вроде легче. На следующий день тяжелее. Но когда выпиваешь – веселее и все такое. Но я это преодолел. Мне было очень тяжело.

По словам Газманова, сидящие в ресторане компании предлагали «махнуть с ними» и объяснять им, что пить он, артист, не может, было непросто.

- Я придумал, что мне два укола осталось, что это антибиотики и все такое... Потом уже, когда я стал набирать известность, я понял одно – если не смогу ввести себя в это состояние, если этот мандраж перед выходом на сцену не переведу в состояние, когда пофиг все… Я теперь выхожу на сцену и как будто я вообще под кайфом. Но я этого добился! На самом деле это тренируется. Ставишь себе «фильтр»: «По-другому нельзя». А в шоу-бизнесе важно не кто выше ноту возьмет, а дольше ее протянет.

Последняя фраза впечатлила Настю Ивлееву:

- Да, Олег Газманов уже 51 год на сцене и уходить на пенсию, похоже, не собирается.

Вообще, Ивлеева рядом с таким гостем вела себя крайне прилично и даже ни разу не выругалась матом (что удивительно) – это и отметили комментаторы.

А сам Олег Газманов старался шутить и напоследок сказал: «Я никогда не делал людям больно. Только девушке одной и та довольна». Это сразило Ивлееву наповал.