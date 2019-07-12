Клубника по 130 рублей, малина - 150: как мы собирали ягоды на полях калининградских фермеров

Несмотря на солнечный, жаркий июнь и ягоды в этом году уродилось много, но цены на витаминную продукцию на калининградских рынках зашкаливают. Стаканчик местной черники или малины - от 100 рублей и выше, польский или сербский продукт стоят примерно столько же. Но у трудолюбивого горожанина есть возможность заняться самостоятельным сбором сладкой ягодки.

Ведро за полчаса

Мы отправились в крестьянско-фермерское хозяйство «Калина», что в Черняховском районе. Здесь на 70 гектарах выращивают саженцы плодово-ягодных культур: малину, клубнику, крыжовник, красную и черную смородину, облепиху, ежевику, черешню и вишню, яблони, сливы и груши, фундук и грецкий орех. Сорта здесь немецкие, голландские, американские, сербские, российские и белорусские.

Питомнику всего два года, но Калиновка уже стала местом ягодного паломничества. В июне на клубнику приезжало в день около сотни человек, в основном с востока области. Каждому выделяется рядок для сбора. Килограмм собранной своими руками клубники стоит 130 рублей, а есть можно сколько угодно, совершенно бесплатно. Но предварительно надо позвонить в офис «Калины» и договорится.

- Посмотрите, клубника уже отходит, но урожай был отменный, у нас не посохла ягода, как у поляков, все на искусственном поливе. Естественных озер здесь нет. А теперь поспела малина, - рассказывает хозяин питомника Сергей Чечулин, показывая ровные рядки ягодных плантаций.

Николай Чечулин.Фото: Ольга Гончарова

Килограмм малины на самосборе стоит 150 рублей. Ну мы и налетели на свою делянку. Зеленую малину не беру, веточки не ломаю. За полчаса собираю пластиковое ведерко, где-то на три кило. Ягода отборная, сочная, спелая, сладкая!

- Мы думали сначала сами собирать и подороже продавать. Но посчитали, что нужно будет 100 сборщиков. А работники должны где-то жить, кушать, надо обустроить душ, туалеты. И от этой идеи отказались, правда какую-то часть урожая собираем, - признается руководитель «Калины».

Летняя малина скоро отойдет, сейчас начинают поспевать ремонтантные сорта, а плодоносить они будут до ноября. Калиновцы планируют завести голубику из Польши.

После сбора мы отправляемся смотреть фруктовый сад. Яблоки на низкорослых, словно кукольных деревцах, уже наливаются сладким соком. Первые деревца посадили в 2013 году, семь сортов.

- Смотрите, вот американский сорт, но он не радует. Яблок в этом году даст немного. А «Белорусская сладкая» уродилась, просто усыпана плодами. Хорош, как видите сорт «Олеся». В конце июля будем снимать первый урожай – поспеет ранний сорт «Женева», попробуем свои первые груши, - анонсирует Сергей Чечулин и добавляет, что в планах - выращивание абрикосов и персиков.

С доставкой на дом

Не все производители пускают собирать ягоды самостоятельно.

- Для сбора малины у нас специальные люди, третий год они с нами. Они снимают только спелую, сухую ягоду, сразу в контейнеры складывают, - рассказал в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» Александр Филистович из предприятия «Долина ягод» (поселок Аистово Гурьевского района). - Малина сейчас у нас стоит 350 рублей за килограмм. Она только началась на этой неделе. Собираем по 100 кг в день. На пиковых сборах цену будем снижать.

Кристина Муравска выращивает вместе с мужем Робертом клубнику, малину и черешню в поселке Лесное под Калининградом (ориентир - конец улицы Дзержинского).

«На рынке черешня 330, а я купила за 270» - о выгодной покупке 00:00 00:00

- Сначала, когда клубника зеленая, в поле не пускаем — люди топчут. Потом, когда она спеет, уже запускаем самосбор, - объясняет Кристина. - Приезжать надо со своей тарой, взвешивать ее на кассе и идти в поле. Во время сбора можно есть, сколько влезет, а платите за вес в таре. Но этим летом сезон любимой калининградцами клубники уже закончен. Прямо сейчас есть голубика и малина, но мы на самосбор не допускаем. Эту ягоду очень жалко — ветки сильно страдают от неаккуратного сбора. На сбор ведь приезжает пол-Калининграда с детьми и собаками.

Голубика у Кристины стоит сейчас 700 рублей/кг (или 90 рублей за маленький стаканчик).

Любую ягоду можно заказать у фермера заранее и заплатить за уже собранный урожай. Некоторые калининградцы ради оптовых цен кооперируются с коллегами и соседями.

- Если брать сто ящиков черешни или сто ящиков клубники, фермер обязательно сделает хорошую скидку, - рассказывает Виктория, которая практикует такие совместные покупки. - Ягоду привезут прямо к дому. Например, черешня из Сазоновки на рынке стоит 330 рублей за килограмм, и она уже «уставшая». А я купила точно такую же за 270 у фермера, и ни одной гнилой ягоды! Утром ее собрали и мне привезли.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Яблоки по 30 рублей - реально

Главный агроном «Калининградского плодопитомника» Владимир Гурбанович приехал в Калининградскую область из Беларуси помогать становлению местных садов и питомников, а остался насовсем, сейчас оформляет российское гражданство.

- Перспективы здесь отличные. Климат хороший. Заходить сюда бизнесу в сельхозпроизводство можно и нужно, - уверен Гурбанович. - По статистике на каждого россиянина в год нужно 50 килограмм. В регионе живет миллион населения. Нужно вырастить 5 тысяч тонн. Простая арифметика. Надо вырастить сады на полторы тысячи гектаров, чтобы обеспечить народ своими яблоками. Когда делали бизнес-план по саду, посчитали, что продавать килограмм яблок в пределах 30 рублей будет рентабельно. В 2018 году цена была 25-35 рублей. И у поляков и немцев цена не меньше, яблоки не дешевле, а сейчас еще и санкции. Будем кушать свое! Генетическая крестьянская память, наконец-то, проснулась.

Проблемным остается вопрос переработки ягодного урожая. Для этого, говорят фермеры, должны быть промышленные посадки, когда, например, сажают 100 га черной смородины и убирают 10 тонн с гектара. Тогда получаем объем 1000 тонн, ставим холодильник и замораживаем ягоду или поставляем на предприятие, где делают соки, джемы, варенье, компоты. А пока мы угощаем людей, собрал человек 5-10 килограмм, купил и все довольны. Это бизнес розничных, а не оптовых продаж, - объясняет Сергей Чечулин.

Яблоки уже идут в больших объемах на сок в «Натурово».