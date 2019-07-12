Литовский эксперт: Несмотря на санкции, в Калининграде полно продуктов из Евросоюза

Недавно в Калининграде побывал гость из Литвы, консультант портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас. Как пишет издание Delfi, эксперт, посетив Центральный рынок и другие торговые точки в нашем городе, был очень удивлен обилию товаров из Литвы и Евросоюза, представленных на прилавках. Как вы знаете, уже несколько лет между Россией и странами ЕС действуют взаимные санкции - ввоз на территорию Калининградской области продуктов питания из соседних стран запрещен. Но тем не менее, отмечает Чепкаускас, они есть.

При этом, как показалось литовскому гостю, польской продукции на калининградском рынке заметно больше, чем литовской. Вероятно, потому что она дешевле, а Польша ближе. Что тут говорить, если до ближайшего супермаркета Lidl на территории соседнего государства всего 50 километров! Что касается Литвы, то из нее везут в основном некоторые сорта колбасы и сыры, остальное невыгодно.

Как же получается обойти эмбарго?

- Сопровождавший меня коллега очень просто объяснил это явление – скорее всего, у торговцев есть какие-то полулегальные документы, в которых сказано, что это товары из Беларуси или Армении, – цитирует литовское издание эксперта.

К слову, восхитила литовца и география поставок продукции на рынок Калининграда. Чепкаускас обратил внимание, что некоторые сорта овощей и фруктов в Литве не найдешь.

- Интересен также ассортимент фруктов и специй. Их везут из разные стран СНГ и Азербайджана. Помидоры ароматные и вкусные, выращенные не в теплице, а на улице. Есть дыни таких сортов, каких в Литве не увидишь, их в Испании не выращивают, – отметил Чепкаускас.

Еще одна категория продукции, на которую обратил внимание эксперт, это местная продукция с литовскими брендами:

- Например, компания Klaip dos m sin разрешила местным производителям использовать свой бренд. Поэтому здесь много их продукции.

Пятрас Чепкаускас, разумеется, сравнил и цены в Калининграде и Литве. По его мнению, литовское пиво (которое, кстати, не запрещено к вывозу) стоит примерно столько же, сколько и в Вильнюсе. Цены на дешевую крупу и молочную продукцию в Калининграде, как правило, ниже, чем в Литве, а вот стоимость продуктов более высокого качества приблизительно такая же.

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