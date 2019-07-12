2019-07-12T14:59:16+03:00
Происшествия

«Папа! У нас дом рушится!» Как прочистка вентиляционного колодца обернулась дырой в стене

Только проломив стену в квартире, ТСЖ решило сменить тактику
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Оторопев, дочь наблюдала, как прямо возле нее стена вдруг начала ходить ходуном и вспучиваться…Оторопев, дочь наблюдала, как прямо возле нее стена вдруг начала ходить ходуном и вспучиваться…Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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Всю последнюю неделю в нашей пятиэтажке периодически возникал жуткий грохот. Соседи нервничали, спрашивали друг друга: у кого ремонт? Совсем они там, что ли, страх потеряли?! Но сколько ни вычисляли, в какой из квартир так страшно долбят, установить адрес не удавалось.

Все прояснилось в минувший четверг.

Дома была только дочь. Вдруг опять поднялся грохот. Дочка в этот момент как раз стояла возле шкафа. И, оторопев, наблюдала, как прямо возле нее стена вдруг начала ходить ходуном и вспучиваться…

– Папа, у нас стена вывалилась! – позвонила перепуганная дочь, в тот момент находясь уже на улице. Она подумала, что дом рушится.

Пришлось все бросать и мчаться домой. Увидев, где именно проломили стену, пришел к выводу, что «убивать» надо жильцов квартиры № 15 в соседнем подъезде. Однако о своем намерении сперва решил поставить в известность председателя ТСЖ. А тот, выслушав меня, вдруг говорит:

– Значит, у вас вывалилось…

Так выяснилось, что ТСЖ чистило вентиляционные колодцы. Кто-то со второго этажа соседнего подъезда пожаловался, что, дескать, дышать нечем. ТСЖ стало прочищать вентиляцию. Точнее, пробивать. Но в ходе очередной операции возникло подозрение: что-то пошло не так. Так что как раз перед моим приходом с крыши председателю ТСЖ позвонили:

– Никто не жаловался, ни у кого там ничего не вывалилось?

А тут и я появился, подтвердив худшие опасения.

Замечу, прошлым летом вентиляцию в нашем доме чистили – долго и нудно. Конкретно в нашу квартиру приходили аж три раза. Причем работы вели мастера из специализированной конторы. И уходили они с чувством выполненного долга. Значит, вот так они на самом деле поработали? Прошел всего год, и людям уже «дышать нечем»? Да так, похоже, стали жаловаться, что ТСЖ решило само все исправить. Однако хотели как лучше, а получилось даже хуже, чем «как всегда». Не знаю, как там сейчас дышится в квартире на втором этаже, но у нас на пятом с дырой в стене свежего воздуха сразу прибавилось. Хотя мы на его недостаток не жаловались.

Судя по реакции председателя ТСЖ, увиденное в нашей квартире его тоже впечатлило. Начал говорить, что вентиляцию все равно нужно было чистить. И мы бы вас, мол, просили обеспечить нам к ней доступ. А если бы вы отказались, то мы бы тогда в суд подали…

Ну, это он, видимо, от растерянности. А потом все пришли в себя, и было решено, что ТСЖ все исправит.

Процесс исправления в нашей квартире уже идет. А что же вентиляция, как ее-то дальше будут чистить? В ТСЖ говорят, что теперь пойдут другим путем. Надо полагать, менее радикальным, без пробивания стен. Если кто думает, что в ТСЖ кому-то понравилось то, что случилось – нет, конечно. Это ведь тоже наши соседи, мы все друг друга знаем, как говорится, всю жизнь. И тут такое…

Вроде бы напрашивается дать совет ТСЖ: пригласите для проведения этих работ тех, кто чистит вентиляцию профессионально. Однако прошлым летом такие специалисты у нас, повторюсь, уже были и якобы все прочистили. Или только сделали вид?..

ИСТОЧНИК KP.RU

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