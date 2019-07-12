2019-07-12T18:24:39+03:00
Общество

Коллектив компании «Фишеринг Сервис» сердечно поздравляет тружеников моря с Днем рыбака!

Научная база советских институтов, полувековой опыт и уникальные практические знания команды «Фишеринг Сервис» приносят удачу на промысле сотням рыболовов во всех уголках Мирового океана.
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Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров.Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров.
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Накануне Дня рыбака директор калининградской компании «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров обратился к коллегам и партнерам.

- От всего нашего коллектива сердечно поздравляю с Днем рыбака! – сказал Андрей Федоров. - Крепкого здоровья, богатых уловов, успехов и благополучия! Всегда идите по жизни верным курсом, и пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям! Счастья вам и вашим семьям!

Компания «Фишеринг Сервис» известна во многих странах благодаря производству и ремонту разноглубинных и донных тралов. При конструировании тралов и производстве материалов использованы самые передовые технологии, защищенные десятками патентов.

Благодаря современным материалам тралы служат дольше и демонстрируют превосходные эксплуатационные характеристики. Оптимальная конструкция и уникальные канатные и сетные части обеспечивают минимальное сопротивление в воде при максимальной уловистости.

Тралы «Фишеринг Сервис» на протяжении более двадцати лет показывают превосходные результаты на промысле в любых условиях и во всех районах Мирового океана. А научная база советских институтов, полувековой опыт и уникальные практические знания приносят удачу на промысле сотням рыболовов во всех уголках Мирового океана.

С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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