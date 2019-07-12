Коллектив компании «Фишеринг Сервис» сердечно поздравляет тружеников моря с Днем рыбака!

Накануне Дня рыбака директор калининградской компании «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров обратился к коллегам и партнерам.

- От всего нашего коллектива сердечно поздравляю с Днем рыбака! – сказал Андрей Федоров. - Крепкого здоровья, богатых уловов, успехов и благополучия! Всегда идите по жизни верным курсом, и пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям! Счастья вам и вашим семьям!

Компания «Фишеринг Сервис» известна во многих странах благодаря производству и ремонту разноглубинных и донных тралов. При конструировании тралов и производстве материалов использованы самые передовые технологии, защищенные десятками патентов.

Благодаря современным материалам тралы служат дольше и демонстрируют превосходные эксплуатационные характеристики. Оптимальная конструкция и уникальные канатные и сетные части обеспечивают минимальное сопротивление в воде при максимальной уловистости.

Тралы «Фишеринг Сервис» на протяжении более двадцати лет показывают превосходные результаты на промысле в любых условиях и во всех районах Мирового океана. А научная база советских институтов, полувековой опыт и уникальные практические знания приносят удачу на промысле сотням рыболовов во всех уголках Мирового океана.

С праздником!