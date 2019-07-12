Итоги «Балтийских дебютов»-2019: Лучшим фильмом стал «Юморист»

В пятницу вечером в курортном Светлогорске подвели итоги 16-го фестиваля «Балтийские дебюты». В этом году в конкурсной программе участвовали фильмы режиссеров из Дании, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии и других стран. Многие ленты дебютантов были созданы в совместном производстве. Председателем жюри международного конкурса выступил Марко Мюллер – легендарный человек из мира кино, директор Венецианского фестиваля (2004 -2011г.г.), топ-менеджер кинофестивалей в Роттердаме, Локарно и других городах.

Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в «Янтарь холле». Лучшим фильмом назвали ленту «Юморист» режиссера Михаила Идова. Это история об успешном эстрадном юмористе, которому не дает покоя внешняя и внутренняя несвобода. Действие происходит в 1984 году. Главную роль в картине исполнил Алексей Агранович. Калининградцам он знаком еще и как продюсер фестиваля «Край света. Запад», который с успехом прошел у нас весной.

Конкурс российских дебютов выиграл фильм «Давай разведемся» с Анной Михалковой в главной роли. Режиссер фильма Анна Пармас известна тем, что сняла для группировки «Ленинград» почти все их последние клипы, включая «Экспонат», «Экстаз» и «В Питере – пить». «Давай разведемся» – дебютная полнометражная картина Анны, получившая приз «За лучший дебют» на кинофестивале «Кинотавр-2019».

- Каждый раз это чувство, что ты ищешь золото скифов. И надежда каждый раз есть. На этот раз «золотом» стал фильм «Давай разведемся», - отметил председатель жюри российского конкурса писатель Юрий Поляков.

А вот зрители в этот раз выделили картину «Коридор бессмертия» - историю о блокадном Ленинграде.

- Десять лет назад я обнаружил невероятные факты, которые меня шокировали своим масштабом и своей неизвестностью, - рассказывал в эфире передачи «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» режиссер картины Федор Попов. - Все знают про «Дорогу жизни» в блокадном Ленинграде, но никто не знал про «Дорогу смерти» или как ее сейчас называют «Дорогу Победы». Ее построили сразу после прорыва блокады в январе 1943 года за 17 дней - под обстрелом, под бомбежками. Работали 5 тысяч человек, в основном это были женщины и девчонки, оставшиеся в Ленинграде. Дорога работала год, по ней перевезли три четверти всех грузов. Ладожская дорога дала одну четверть. Из-за большого количества жертв ее сами железнодорожники называли «Коридором смерти».

Отметим, что на церемонии закрытия «Балтийских дебютов» победителям вручили призы, изготовленные из венецианского стекла синего цвета с добавлением оранжевого, голубого и белого. Центральный элемент витражной статуэтки – балтийское солнце, стилизованное под театральную маску, символ кинфестиваля.

Генпродюсер фестиваля «Балтийские дебюты»: Сейчас в России много «женского» кино 00:00 00:00

В рамках фестиваля в этом году прошли концерты Монеточки и Петра Налича, показы мультфильмов и премьер года. А еще состоялась Международная летняя киношкола – мастер-классы давали режиссеры Кшиштоф Занусси, Владимир Хотиненко и другие мэтры.

«Балтийские дебюты» проводятся в Светлогорске с 2004 года.

КОНКРЕТНО

Кто взял призы

Лучший фильм - «Юморист» (Россия, Латвия, Чехия), режиссер Михаил Идов;

Лучшая работа режиссера - Мииа Терво, режиссер фильма «Аврора» (Финляндия);

Специальный приз жюри «За глубокое и реалистичное раскрытие образа отца-одиночки» - Лиина Тришкина-Ванхатало, режиссер фильма «Взять или уйти»/ (Эстония);

Лучший фильм конкурса российских дебютов - «Давай разведемся», режиссер Анна Пармас;

Лучшая работа режиссера - Александр Золотухин, режиссер фильма «Мальчик русский»;

Спецприз жюри «За лучшую работу оператора» - Федор Лясс, оператор фильма «На районе»;

Диплом жюри «За яркое начало» - Мария Агранович, режиссер фильма «Люби их всех»;

Диплом жюри «За оригинальный подход к теме отцов и детей» - Максим Зыков, режиссер фильма «Предок»;

Приз зрительских симпатий – фильм «Коридор бессмертия», режиссер Федор Попов;

Диплом оргкомитета кинофестиваля «За создание разноплановых запоминающихся образов» - актер Валентин Новопольский, фильмы «Олег» (Латвия, Литва, Бельгия, Франция) и «Саша был здесь» (Литва).