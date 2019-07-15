«Нашествие варваров»: как выглядит пляж Балтийска в разгар курортного сезона

Никто не станет отрицать, что самый западный город России Балтийск обладает огромным курортным потенциалом. Море, широкие пляжи, обилие исторических достопримечательностей. Красота! Но, увы, так получается, что реализовать свой потенциал Балтийск никак не может. Вот уже тридцать лет как. Многие туристы, побывавшие в Балтийске, с горечью заключают:

- Красиво, но уж больно всё запущено.

Идешь к пляжу, а за забором - громадина недостроенной гостиницы.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Взять хотя бы пляжи. Их в Балтийске по большому счету два. Есть официальный - с бетонным променадом, зонтиками и лежаками, спасательной станцией. Есть неофициальный - в районе Гвардейского бульвара. Там стоит табличка, предупреждающая о том, что купаться запрещено, однако в жаркий день отдыхающих здесь, пожалуй, больше, чем на официальном пляже. Еще недавно причиной такой популярности было наличие инфраструктуры.

В 2008 году здесь с помпой был открыт променад из сибирской лиственницы, вокруг скоро выросли небольшие кафе, а, кроме того, появились площадки для пляжного волейбола и отличное поле для пляжного футбола. Несколько лет назад здесь проводились международные соревнования по пляжным видам спорта, а жизнь вокруг буквально кипела. Фестивали огня, конкурсы красоты... Дискотеки гремели чуть ли не до первых петухов. Это здорово раздражало местных пенсионеров, зато молодежь и туристы были довольны.

Добро пожаловать на пляж!Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Однако за несколько лет эта зона отдыха так и не стала официальной. А в этом сезоне на Гвардейском бульваре и вовсе все плохо. Зимние шторма на пару с вандалами наделали своих черных дел - восстанавливать почти ничего не стали. Сейчас кое-где пытаются подлатать променад, попытались восстановить лестницу на пляж, но бросили. Даже на стадион для пляжного футбола без слез не взглянешь - трибуны побиты, синие щиты валяются на песке.

Здесь проводились международные соревнования по пляжному футболу.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Что произошло?

- Знаем, что на Гвардейском бульваре в этом сезоне всё очень плохо, - признается глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников. - Мы бы и рады что-то сделать, поставить здесь спасателей, но вся эта инфраструктура, включая деревянный променад, принадлежит частному лицу. У нас есть планы по возвращению земли в муниципальную собственность, обращались и в Росприроднадзор, и в прокуратуру, но пока безрезультатно. Тратить же муниципальные деньги на обустройство частного пляжа мы не имеем права.

А тут до утра гремела дискотека.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Вот и выглядит зона отдыха на Гвардейском бульваре, как только-только пережившая нашествие варваров.

Променад пытаются отремонтировать, но работа идет туго.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но что за частное лицо ухватилось за землю на балтийском побережье? По данным из открытых источников, земля и объекты на ней принадлежат зарегистрированной в Ингушетии компании "Техпроминвест". В 2007 году компания планировала сделать здесь туристско-рекреационный кластер "Балтийское взморье" - построили променад, объекты пляжной и спортивной инфраструктуры, начали возводить крупный отель на побережье. Но затем проект забуксовал (компанию исключили из реестра резидентов ОЭЗ), а после и вообще остановился. Громадина недостроенного отеля уже несколько лет торчит из леса, а променад разрушается и заносится песком.

По такой лестнице спуститься на пляж сможет не каждый.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но тот, кто все-таки спустился, наслаждается солнышком среди дюн.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Под такими зонтиками лежать почему-то не хочется.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А вот так выглядит дорожка к официальному пляжу.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ