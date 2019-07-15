2019-07-15T13:57:22+03:00
Туризм

«Нашествие варваров»: как выглядит пляж Балтийска в разгар курортного сезона

Популярную зону отдыха на Гвардейском бульваре после штормов решили в порядок не приводить [фото]
Алексей ДЕНИСЕНКОВИван МАРКОВ
Поделиться:
Пляж на Гвардейском бульваре в этом сезоне выглядит довольно уныло.Пляж на Гвардейском бульваре в этом сезоне выглядит довольно уныло.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Изменить размер текста:

Никто не станет отрицать, что самый западный город России Балтийск обладает огромным курортным потенциалом. Море, широкие пляжи, обилие исторических достопримечательностей. Красота! Но, увы, так получается, что реализовать свой потенциал Балтийск никак не может. Вот уже тридцать лет как. Многие туристы, побывавшие в Балтийске, с горечью заключают:

- Красиво, но уж больно всё запущено.

Идешь к пляжу, а за забором - громадина недостроенной гостиницы. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Идешь к пляжу, а за забором - громадина недостроенной гостиницы.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Взять хотя бы пляжи. Их в Балтийске по большому счету два. Есть официальный - с бетонным променадом, зонтиками и лежаками, спасательной станцией. Есть неофициальный - в районе Гвардейского бульвара. Там стоит табличка, предупреждающая о том, что купаться запрещено, однако в жаркий день отдыхающих здесь, пожалуй, больше, чем на официальном пляже. Еще недавно причиной такой популярности было наличие инфраструктуры.

В 2008 году здесь с помпой был открыт променад из сибирской лиственницы, вокруг скоро выросли небольшие кафе, а, кроме того, появились площадки для пляжного волейбола и отличное поле для пляжного футбола. Несколько лет назад здесь проводились международные соревнования по пляжным видам спорта, а жизнь вокруг буквально кипела. Фестивали огня, конкурсы красоты... Дискотеки гремели чуть ли не до первых петухов. Это здорово раздражало местных пенсионеров, зато молодежь и туристы были довольны.

Добро пожаловать на пляж! Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Добро пожаловать на пляж!Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Однако за несколько лет эта зона отдыха так и не стала официальной. А в этом сезоне на Гвардейском бульваре и вовсе все плохо. Зимние шторма на пару с вандалами наделали своих черных дел - восстанавливать почти ничего не стали. Сейчас кое-где пытаются подлатать променад, попытались восстановить лестницу на пляж, но бросили. Даже на стадион для пляжного футбола без слез не взглянешь - трибуны побиты, синие щиты валяются на песке.

Здесь проводились международные соревнования по пляжному футболу. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Здесь проводились международные соревнования по пляжному футболу.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Что произошло?

- Знаем, что на Гвардейском бульваре в этом сезоне всё очень плохо, - признается глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников. - Мы бы и рады что-то сделать, поставить здесь спасателей, но вся эта инфраструктура, включая деревянный променад, принадлежит частному лицу. У нас есть планы по возвращению земли в муниципальную собственность, обращались и в Росприроднадзор, и в прокуратуру, но пока безрезультатно. Тратить же муниципальные деньги на обустройство частного пляжа мы не имеем права.

А тут до утра гремела дискотека. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А тут до утра гремела дискотека.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Вот и выглядит зона отдыха на Гвардейском бульваре, как только-только пережившая нашествие варваров.

Променад пытаются отремонтировать, но работа идет туго. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Променад пытаются отремонтировать, но работа идет туго.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но что за частное лицо ухватилось за землю на балтийском побережье? По данным из открытых источников, земля и объекты на ней принадлежат зарегистрированной в Ингушетии компании "Техпроминвест". В 2007 году компания планировала сделать здесь туристско-рекреационный кластер "Балтийское взморье" - построили променад, объекты пляжной и спортивной инфраструктуры, начали возводить крупный отель на побережье. Но затем проект забуксовал (компанию исключили из реестра резидентов ОЭЗ), а после и вообще остановился. Громадина недостроенного отеля уже несколько лет торчит из леса, а променад разрушается и заносится песком.

По такой лестнице спуститься на пляж сможет не каждый. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

По такой лестнице спуститься на пляж сможет не каждый.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но тот, кто все-таки спустился, наслаждается солнышком среди дюн. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Но тот, кто все-таки спустился, наслаждается солнышком среди дюн.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Под такими зонтиками лежать почему-то не хочется. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Под такими зонтиками лежать почему-то не хочется.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А вот так выглядит дорожка к официальному пляжу. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А вот так выглядит дорожка к официальному пляжу.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

На официальном пляже ситуация куда приличней. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

На официальном пляже ситуация куда приличней.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лето и бархатный сезон 2019: Черное море порадует туристов аномально теплой водой
В июне вода у берегов Крыма и Краснодарского края прогрелось до температуры, какая обычно бывает в августе. В Гидрометцентре России обещают, что Черное море останется аномально теплым до конца сезона отпусков
Новости 24
В Калининграде полицейские изъяли безакцизных сигарет на миллион рублей
На калининградских дорогах с начала года сбили уже 20 велосипедистов
Калининградец жестоко избил ногами автомобиль соперника в любви
Убившего человека бетонной плитой гендиректора фирмы ограничили в свободе
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 14 процентов
Из-за ремонта двух мостов меняется расписание движения трех автобусов в Калининградской области
Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли золото летней Универсиады
В Калининградской области за выходные задержали 32 нетрезвых водителя
Под Калининградом пенсионер зарубил топором односельчанина
Калининградскую пенсионерку обворовал гость из Кемеровской области
В Калининграде волонтеры спасают аистенка, который выпал из гнезда
Калининградка сообщила мошеннику данные банковской карты и едва не лишилась денег
В Калининграде проведут фестиваль в честь принцесс Дома Романовых
Калининградец погиб при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Рено»
Маневры Балтфлота: подводная лодка «Дмитров» преодолела минные заграждения
Пропавшая в Пионерском девушка вернулась домой
Жители Советска отказываются выходить на улицу из-за нашествия летающих муравьев
В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала
В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения
В Зеленоградском районе внедорожник на всей скорости влетел в дерево
Полиция разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую в Пионерском
Под Калининградом Фольксваген Гольф слетел с дороги и наехал на дерево – пострадали четверо
Калининград вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака
В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина