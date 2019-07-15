Центру женского здоровья в Калининграде – 2 года: к врачам попали 16 тысяч пациенток со всей области

Центр женского здоровья открылся в Калининграде 7 июля 2017 года на базе отделения Областной клинической больницы по инициативе главы региона Антона Алиханова. За два года работы здесь провели около 80 тысяч консультаций и диагностических исследований, а всего в центр обратились 16 622 женщины.

О том, как сегодня работает медучреждение, нам рассказала и.о. заведующей центром Светлана Руденко.

- Наверняка, вы часто слышите главную претензию: мол, центр обязан принять пациента в течение 14 дней. В реальности же первого визита к врачу нужно ждать два с половиной месяца…

- Наш Центр создавался как дополнительная структура в помощь женским консультациям всего региона. Центр не имеет прикрепленного населения и принимает женщин со всех муниципалитетов. Потому и такая глубина записи – два с половиной месяца.

Вместе с тем в рамках программы госгарантий женщина имеет право получить медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в своей медицинской организации по месту прикрепления в течение 14 дней. Речь идет о женских консультациях, о гинекологических кабинет в поликлиниках.

- Если сегодня записаться на полное обследование, какую дату предложат регистраторы?

- 20-е числа сентября.

- Кто сегодня активнее обращается к врачам центра: жительницы Калининграда или области?

- Если первый год центр пользовался большим спросом именно у жительниц Калининграда, то сегодня чаще обращаются из других муниципалитетов области. Всего за два года нашими специалистами проведено порядка 80 тысяч консультаций и диагностических исследований. Примерно 80% пациенток прошли весь комплекс обследований- прием у гинеколога, маммография, прием у онколога-маммолога, ультразвуковое исследование щитовидной железы, молочных желез, брюшной полости, малого таза. У нас работают девять высокопрофессиональных врачей: рентгенолог, акушеры-гинекологи, гинеколог-онколог, онколог, врач ультразвуковой диагностики. Всего в нашей команде – 22 специалиста.

Светлана Руденко.Фото: Александр Подгорчук

- Главное назначение центра – находить онкопатологии на ранних стадиях. Как вы справляетесь с этой задачей?

- За два года выявлено 195 случая онкопатологий, из которых 123 случая – рак молочной железы, 72 – рак органов малого таза. Кроме этого, зафиксировано 427 очаговых образований молочных желез, что послужило поводом направления пациенток на оперативное вмешательство в Калининградскую областную клиническую больницу или в Центральную городскую клиническую больницу. Также в центре проведено лечение 173 предраковых состояний матки.

- У женщин какого возраста онкологию выявляют чаще?

- Чаще – 30-45-летние женщины сталкиваются с такими проблемами. Причин много: поздние роды, ранние роды, ранний климакс, наследственный фактор, гормональная перестройка организма, ошибки в питании, курение, злоупотребление спиртными напитками.

- Вы, как онколог-маммолог, сколько пациентов принимаете в день?

- По норме – 18, но бывает, что число консультаций доходит и до 30-ти. Бывают дни, когда много самообращений, и мы никому не оказываем, всех стараемся принять. А если вдруг у пациента подозрение на рак… Таких пациентов мы полностью исследуем в день обращений. От нас такие пациенты уходит, как правило, с четким диагнозом и направлением на лечение.

- В каких случаях в центр женского здоровья может записать врач женской консультации или поликлиники?

- Если в поликлинике нет онколога, если в поликлинике нет специалиста ультразвуковой диагностики, если пациентке необходимо пройти маммографию, если пациентке необходимо провести дообследование на маммографе, рентгене и так далее.

- Вы совершенствуете диагностическую базу?

- Мы все больше внедряем современных способов ранней диагностики онкопатологий молочных желез. В частности, стали проводить стереотаксис при выявлении микрокальцината в молочных железах. В ближайшее время начнем применять дуктографию.

- Напомните, как часто женщине нужно проходить исследование на маммографе?

- С 25-ти до 35 лет женщине необходимо проводить ультразвуковое исследование молочных желез. С 35-ти до 50 – один раз в два года маммографию, если необходимо – ультразвуковое исследование. После 50-ти – маммография показана раз в год. Что касается визитов к гинекологу, то для профилактики женщине любого возраста – раз в год обязательно!

КОНКРЕТНО

Как записаться на прием

- Через Интернет. Ежедневно в 21.00 обновляется информация и открывается для записи один рабочий день;

- Позвонить по телефону + 7 (4012) 56 96 00;

- Прийти лично по адресу: Калининград, улица Подполковника Иванникова, 7.

(ВАЖНО! Самозапись не проводится по вторникам);

Центр работает по будням с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 14.00.

Все обследования проводятся бесплатно. Без направления обращаться можно! При себе иметь: паспорт, медполис, СНИЛС.

Если вы не можете прийти в центр в назначенное время, обязательно сообщите об отмене визита!