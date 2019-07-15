Пропали все каналы: отключение телевидения в ночь на понедельник не на шутку встревожило калининградцев

В этот понедельник примерно в час ночи в Калининграде неожиданно прервалось ТВ-вещание. Почему именно это отключение так взволновало телезрителей?

На Первом в этот момент показывали концерт, состоящий из хитов Аллы Пугачевой (самой примадонны, правда, на концерте не было). Очередной шедевр резко прервали, и в эфир ворвался леденящий душу голос и произнес: «Внимание! Внимание!». На синем экране появился логотип правительства Калининградской области и текст о том, что работает автоматическая система оповещения населения. В первые секунды все это вызывало легкую панику, даже напомнило известное сообщение, записанное голосом Левитана. Только через какие-то мгновения стало понятно, что проводится некая проверка. Но почему и зачем проверку необходимо сопровождать столь неприятным голосом?

Экстренное сообщение крутили несколько раз в течение пяти минут. Переключать каналы было бессмысленно — на «России», «НТВ» и остальных происходило то же самое. Когда систему оповещения выключили, вещание на многих каналах полностью прекратилось.

В Калининградском филиале РТРС «Комсомолке» пояснили, что на сайте «Смотрицифру.ру» заранее размещают информацию о профилактических работах, кратковременных отключениях телерадиосигналов.

- Обращаемся еще раз ко всем телезрителям и радиослушателям! Пользуйтесь нашим сайтом, в разделе «Телезрителям»-«Временные отключения телерадиоканалов» вы всегда найдете актуальную информацию, а самое главное – будете предупреждены о планируемых отключениях, - сказали специалисты.

Мы проверили. На указанном сайте есть предупреждение, что в период с 15 по 21 июля планируются кратковременные отключения телерадиосигнала. В частности, речь идет об отключении в Калининграде 15 июля с часа ночи до десяти утра радио «Вести ФМ» и телесигнал двух мультиплексов (20 каналов).

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - также говорится в сообщении. - Приносим извинения за возможные неудобства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вот как о том же самом предупреждают в Якутии

Мы поинтересовались. Такие же профилактические работы проводились в ночь с воскресенья на понедельник, например, в республике Саха. И вот как там предупреждают на правительственном портале sakha.gov.ru.

- Филиал РТРС информирует, что в ночь с 14 на 15 июля 2019 года совместно с Главным управлением МЧС России по Республики Саха (Якутия) планируется проведение комплексной проверки работоспособности системы оповещения населения на сети цифрового эфирного наземного телевещания (ЦЭНТВ) в тестовом режиме, - говорится в сообщении. - Во время проведения проверки системы оповещения произойдет трансляция проверочного видеоролика сигнала оповещения. Профилактика запланирована на всех 211 объектах, а это значит, что жители 379 населенных пунктов и их окраин, могут не увидеть некоторые телевизионные программы. Однако, для минимизации неудобств, работы проводятся, преимущественно, в ночное время.

Прочитав такое предупреждение, думается, иначе воспримешь голос, взывающий к всеобщему вниманию.