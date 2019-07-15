Давил танком немецкие самолеты: история красноармейца Петра Данилова

Фото из заброшенной виллы

История офицера-танкиста Петра Архиповича Данилова всплыла совершенно случайно. Осенью 2016 года я приехал в Светлогорск, чтобы оценить, в каком состоянии находится расселенная и названная аварийной вилла Зор на Заречном проезде. Входные двери и некоторые окна уже тогда были выставлены, в подвале из пробитой трубы водопровода хлестала вода, а по всем комнатам были разбросаны обломки мебели, одежда, битая посуда и фотографии из растерзанного фотоальбома. Часть снимков я собрал и увез домой. В августе 2017 года в здании случился пожар, после которого за восстановление памятника архитектуры так никто и не взялся. Вилла продолжает рассыпаться и сегодня.

Накануне я наткнулся на пачку спасенных фотографий и внимательно пересмотрел их. В основном, на них была хозяйка одной из квартир – Любовь Жохова, которая, как выяснилось, отправилась на фронт медицинской сестрой. После контузии в 1943 году ее боевой путь закончился. В 1947 году, она переехала в Светлогорск, устроилась медсестрой в туберкулезный диспансер Пионерского курорта и поселилась в вилле Зор. Наверняка к ней не раз приезжал в гости ее родной брат Петр Данилов, три фотографии которого лежали в той же пачке. На одной из них был изображен бравый майор. На груди у него видны планки к боевым орденам и медалям, среди которых можно четко различить две планки к ордену Красной звезды. По ним и получилось определить, что именно этот офицер-танкист с 1944 по 1945 год воевал в Восточной Пруссии в рядах 25-й гвардейской танковой бригады.

Так как связи с родственниками Петра Данилова и его сестры у нас нет, то о личной жизни офицера известно немного. Родился он в 1914 году в Москве, на Таганке. Кадровым военным стал в 1936-м. Судя по фотографиям, Петр Архипович был женат и после войны продолжал служить в танковых войсках, живя в Москве. Известно также, что у него было две дочери.

Танками – по самолетам

На войну Данилов был призван в июне 1941 года. Пока офицер проходил переподготовку, в середине октябре в Сталинградском учебном автобронетанковом центре на базе 54-й танковой дивизии была сформирована 54-я танковая бригада. В ней офицер начал свой боевой путь.

Незадолго до переформирования бригады, в декабре 1942 года, танкисты в составе 24-го танкового корпуса предприняли знаменитый Тацинский рейд. В конце 1942 года Тацинский аэродром (расположен в Ростовской области, в 300 километрах от Сталинграда) был базой немецких транспортных самолетов Ju-52, снабжавших провиантом и боеприпасами попавшую в окружение 6-ю армию Паулюса. В ночь на 19 декабря корпус, который на тот момент насчитывал 144 танка, а также около 5 тысяч солдат, прорвался в тыл вермахта в районе Богучарского плацдарма. За ночь танкисты прошли около 40 километров в направлении станицы Тацинской, на двух аэродромах которой скопилось до 200 немецких самолетов. Пара дней ушла на бои в окрестностях станицы: танкисты утюжили все, что встречалось им на пути.

Петр Данилов под началом генерала Черняховского участвовал в Неммерсдорфском прорыве.Фото: из семейного архива

Когда до авиабазы оставалось несколько десятков километров, генерал Мартин Фибиг, в подчинении которого находилось около 2 тысяч солдат и офицеров, зенитчики и персонал аэродромов, уже знал о прорыве советских танков. Вечером 23 декабря танкистов неоднократно атаковали с воздуха, а на подступах к станице бойцам 54-й бригады даже удалось сбить скоростной истребитель Heinkel. При этом, за сутки боев потери бригады были совсем небольшими – ранило всего одного красноармейца.

Прорыв начался под прикрытием тумана 24 декабря. Советское командование успело выиграть время, и немцам не удалось увести все самолеты с аэродрома. В результате около трети транспортников было перебито и раздавлено танками прямо на земле. Правда, и красноармейцы вскоре оказались в окружении, выходя из которого они понесли тяжелые потери от вызванных на подмогу немецких танковых частей.

Через несколько дней из остатков танков 54-й бригады, прорвавшихся к своим, была сформирована 25-я гвардейская танковая бригада, а гвардии старший лейтенант Петр Данилов, работавший ответственным секретарем партийного бюро 2-го танкового батальона, в январе 1943-го за участите в Тацинском рейде получил свою первую награду – медаль «За отвагу».

- В боях за станицу Тацинская товарищ Данилов показал себя смелым и мужественным командиром, - говорится в наградном документе. - Выполняя приказ командира батальона по организации обороны южной окраины Тацинской балки, товарищ Данилов с тремя танками организовал узел обороны и, несмотря на большой напор противника на этом участке, сумел удержать порученный ему участок в течение 6 часов до изменения общей обстановки.

Бои под Курском и взятие Минска

Свое первое ранение, причем, тяжелое, Петр Архипович получил во время боев под Харьковом. На окраине леса у поселка Гайдары в бою погибло 11 красноармейцев, а вместе с Даниловым было ранено еще 4 человека. Однако летом того же года гвардии старший лейтенант снова был в строю.

Надо сказать, что лето 1943-го, проведенное в боях на территории Белгородской и Курской областей, принесло 25-й гвардейской танковой бригаде новые суровые испытания – немцы предпринимали свое последнее масштабное наступление. Если 5 июля бригада насчитывала 53 танка (из них 32 – легендарные Т-34 и 21 легкий танк Т-70), то 12 июля танков было уже 47 (28 танков Т-34 и 19 - Т-70), а через еще два дня матчасть буквально растаяла – у бригады оставалось всего 11 танков, из которых было 2 тридцатьчетверки.

За июньские и июльские события следующего 1944-го года ставший парторгом 2-го танкового батальона Петр Данилов был награжден во второй раз. Все это время старший лейтенант находился в боевых порядках батальона и руководил его партработой, вдохновляя бойцов на подвиги. В штурме Минска Данилов участвовал лично. В том бою он собственноручно уничтожил десяток гитлеровцев, за что был представлен к награждению орденом Красной звезды. За взятие Минска 23 июля была награждена орденом Красного Знамени и вся бригада.

Неммерсдорфский прорыв

Осенью того же года 25-я гвардейская танковая за прорыв обороны немцев и вторжение в пределы Восточной Пруссии получит высшую государственную награду - орден Ленина. Во время вторжения танкисты участвовали в эпизоде, из-за которого до сих пор спорят российские и немецкие историки – в бою за Неммерсдорф (сегодня – Маяковское).

Сражение началось 21 октября 1944 года. Танкистам оперативно удалось захватить мост через реку Ангерапп. Атака была настолько стремительной, что из поселка не успели эвакуироваться жители. Несмотря на это немецкая авиация в тот же день начала бомбардировку.

22 октября части дивизии «Герман Геринг», 413-го мотопехотного полка и фольксштурма предприняли несколько атак на Неммерсдорф, а советское командование в лице генерала Черняховского, посчитав, что существует опасность окружения, отдало приказ об отступлении.

Немецкий офицер осматривает подбитый танк 25-й танковой бригады.Фото: waralbum.ru

Воспользовавшись отходом советских войск, через пару дней в поселок прибыли представители немецкого генштаба, партийного руководства, СС и, конечно, военные репортеры. Было составлено два рапорта, а 27 октября в главной пропагандистской газете «Фёлькишер Беобахтер» вышла статья под крикливым заголовком «Ярость советских бестий», в которой описывались зверства бойцов Красной Армии. Вот именно этот сомнительный эпизод и вызывает споры. По всей вероятности, пропагандисты решили представить погибших под завалами мирных жителей жертвами изнасилований и расстрелов.

Также после отступления в нацистской прессе были широко растиражированы и фотографии двух подбитых советских танков из состава 25-й гвардейской танковой бригады. Но, как бы то ни было, спецоперация все равно была признана командованием успешной, а дослужившийся до гвардии капитана Петр Данилов за Неммерсдорфский прорыв был награжден 4 ноября 1944 года в третий раз, и снова орденом Красной звезды.

- Парторг батальона гвардии капитан Данилов за период боевых действий батальона с 17 по 25 октября 1944 года показал себя умелым организатором и воспитателем личного состава. Как парторг, правильно нацеливал парторганизацию на выполнение поставленных боевых задач перед батальоном, - говорится в наградном листе. - Благодаря его умелому воспитанию, прежде всего, коммунистов, парторганизация в целом отлично справилась с поставленной задачей. Все коммунисты в период боев были в авангарде выполнения боевых заданий.

В том же документе сказано, что Данилов в тех боях «сам лично огнем из пушки уничтожил: 5 пулеметов, 2 миномета и до 20 гитлеровцев».

Данилову повезло дожить до конца войны. Как уже говорилось выше, он женился и продолжал служить в танковых войсках. А вот 25-я гвардейская танковая бригада, растеряв большую часть техники в наступательных боях, Победу встречала в резерве фронта.