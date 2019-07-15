Мосты, каналы, экопарк: как будет выглядеть Октябрьский остров в Калининграде

В правительстве Калининградской области прошло совещание, на котором специалисты фонда "ДОМ.РФ" и консалтингового бюро "Стрелка" продемонстрировали эскизы мастер-плана застройки Октябрьского острова.

Еще в прошлом году состоялся международный конкурс на разработку мастер-плана. Как сообщили в пресс-службе правительства, в общей сложности было рассмотрено более 80 проектов со всего мира. В итоге мастер-план был разработан международной командой – LDA Design (Великобритания), MAP Architects (Россия) и WSP (Великобритания). К участию была привлечена международная группа консультантов, включая Ingenieurbüro Kraft (Германия), Colliers International (Россия), Systematica Srl (Италия), Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ (Россия).

Итак, давайте посмотрим, как преобразится Октябрьский остров.

Октябрьский остров с высоты.Фото: Правительство Калининградской области

Остров будущего

По информации регионального правительства, общая площадь территории проектирования составляет 385 гектаров, она рассчитана на проживание 86,5 тысячи человек, площадь жилой застройки – около 3 млн квадратных метров. Как сообщили специалисты, 22 процента составят зеленые территории.

Карта будущей застройки.Фото: Правительство Калининградской области

- Мы очень старались эту территорию усилить природным каркасом, сделать его основным мотивом развития восточной части острова, - сообщили на презентации представители КБ "Стрелка". - Плотность застройки будет снижаться от запада к востоку, где будет создан экопарк площадью почти 100 гектаров. Уникальный ландшафтный парк – это система связанных озелененных пространств и бульваров, место гармоничного сосуществования человека и природы. В парке воссозданы природные условия обитания местной флоры и фауны.

Остановка общественного транспорта.Фото: Правительство Калининградской области

По словам авторов, мастер-план предусматривает развитие территорий, обращенных к воде. Вдоль набережных планируется обустроить пешеходные зоны, связанные зелеными улицами. Предусмотрены также дополнительные водные объекты и элементы – искусственные каналы, сухие фонтаны. Также планируется создание шести новых мостов, в том числе одного велопешеходного. Сеть общественного транспорта должна связать остров с центром города, Южным и Северным вокзалами, появится маршрут водного такси.

Две зоны

В восточной части острова, ближе к Берлинскому мосту, предполагается создать зону для спокойного образа жизни в окружении природы, тогда как западная часть, там, где находится новый стадион, предполагает более активный и насыщенный городскими событиями образ жизни.

Обилие зелени - одна из фишек нового городского района.Фото: Правительство Калининградской области

- В ближайшее время здесь будет создан мощный спортивно-культурный кластер, своеобразный хаб, который станет ядром для запуска всей этой большой территории. Сюда входит пространство вокруг стадиона «Калининград», парк с активными спортивными функциями на открытом воздухе и культурно-образовательный музейный комплекс. С этого знакового кластера начнется динамичное освоение острова, – рассказали на презентации проекта.

Природа, рыбаки, красота!Фото: Правительство Калининградской области

Территория стадиона «Калининград» превратится в спортивный парк, открытый для всех, с главной площадью, зонами для активного отдыха, занятий спортом и тихих прогулок, физкультурно-оздоровительным комплексом, центром гребных видов спорта и фитнес-центром. Появится и центральный парк.

"Деревенская зона" с высоты птичьего полета.Фото: Правительство Калининградской области

Также в западной части острова авторы проекта предусмотрели возможность для размещения бизнес-центров для привлечения крупных компаний-резидентов САР – специального административного района, а для развития малого и среднего бизнеса – офисные помещения на первых этажах зданий. Рядом с объектами деловой инфраструктуры разместятся гостиницы и апарт-отели.

Перспективная архитектура в западной части острова.Фото: Правительство Калининградской области

Первый этап

По замыслу авторов проекта, реализация мастер-плана подразумевает шесть условных этапов. Первым шагом является разработка проекта планировки территории острова Октябрьского, на основе которого вносятся изменения в существующую градостроительную документацию: схему территориального планирования Калининградской области, генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования, а также правила землепользования и застройки.

Зимой на острове будет, чем заняться.Фото: Правительство Калининградской области

КСТАТИ

Калининград с 2016 года участвует в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого разработан Стандарт комплексного развития территорий – инструмент повышения качества среды и перехода российских городов к современным моделям развития. Правительство Калининградской области совместно с ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» работают над формирование комфортной городской среды в Калининграде.