Воздушный цирк, лазерное шоу и встреча Нептуна: как и где калининградцам отметить День рыбака

ДЕНЬ РЫБАКА

13 июля

ПИОНЕРСКИЙ

10:00-20:00. Фестиваль «На пляже» (пляж у порта)

11:00. Праздничное шествие (ул. Армейская, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Портовая)

11:30. Встреча Нептуна (пляж у порта)

12:00. Торжественное открытие праздника (городской парк)

12:00 - 16:00. «Рыбацкая уха» (городской парк)

12:00-20:00. «Улица мастеров» — выставка-продажа авторских изделий мастеров (ул. Комсомольская)

12:00-23:00. Фестиваль Street Food (пляж у порта)

12:00-20:00. Выставка автомобилей «АвтоРетроКлуб» (городской парк)

13:00. Гала-концерт (городской парк): солисты Калининградской областной филармонии Виктория Бобкова и Александр Дудницкий, творческие коллективы КДЦ «Светоч», народный фольклорный ансамбль «Россичи», хореографический коллектив «Славяночка», вокальный ансамбль «Жар-птица», фолк-группа «Вереск», шоу-группа «ДНК», вокальная группа Lucky chance и шоу-балет «Тюльпан», шоу-группа «Септима»

13:00 - 16:00. «Театральное подворье».

14:00. Театр «Колесо», спектакль «Спящая красавица».

15:00 — шоу мыльных пузырей и мим-театра «Корпорация мимов» (сквер у КДЦ «Светоч»)

13:00 - 18:00. «Рыцарское подворье» — клуб «Западная башня». Интерактив для детей и взрослых, рыцарские поединки, метание копья, стрельба из лука, выставка оружия и утвари, историческая кухня (парк Карася)

13:00 - 16:00. Акция «Найди верного друга» и шоу от «Лохматого». Каждый гость праздника сможет познакомиться поближе с самыми лучшими друзьями человека — собачками. И даже взять друга себе на воспитание! (парк Карася)

14:00 - 17:00. Любительский турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек Пионерского» (пляж у порта)

21: 10. Лазерное шоу театра «Колесо», воздушный цирк Виктории Саяпиной, струнный электро-дуэт Avve Project (городской парк)

22:00. Арт-группа «АтриМ» и группа ReLife

23:00. Праздничный фейерверк

СВЕТЛЫЙ

12:00. Праздничное шествие по улицам.

12:30. Морские забавы (встречаем Нептуна со свитой), торжественная церемония открытия, парусная регата (главная сцена, набережная канала)

13:30. Работа творческих мастерских и интерактивных площадок (бульвар Нахимова)

13.50 - 21.30. Концертная программа: Big Hib Band (Германия), Калининградский областной оркестр русский народных инструментов, творческие коллективы Светлого, группа «Шоколад», трио «Экипаж», группа «АтриМ», Night Call Band, Театр эстрады дома искусств (все - Калининград)

14:00. Рыбацкая уха

14:30. Шоу слепых поваров (набережная канала)

21:30 - 22:30. Группа «Белый орел» (Москва)

22:30 - 23:00. Дискотека DJ + go-go

23:00. Фейерверк

КУРШСКАЯ КОСА

В поселке Рыбачий праздновать начнут ровно в 12.00, в поселке Лесной - в 14.00. В программе и там, и там: тематическое театрализованное представление от коллектива народного театра «Вдохновение», костюмированное шествие, концертные номера в исполнении лучших творческих коллективов Зеленоградского городского округа, конкурсы, игры, творческие мастер-классы и, разумеется, угощение вкусной, наваристой ухой.

ЭКСКУРСИЯ

Калининградский морской торговый порт

13 июля

БАРК «КРУЗЕНШТЕРН» (0+)

«Крузенштерн» ошвартовался в порте приписки Калининграде в прошлую субботу, 6 июля. Судно успешно завершило второй рейс 2019 года. По случаю Дня рыбака, «Крузенштерн» откроет борт для жителей и гостей города. Посетить судно можно будет с 10.00 до 16.00. Парусник ошвартован у 18-го причала Калининградского морского рыбного порта.

Вход будет осуществляться через транспортный КПП, с досмотром на предмет обнаружения колюще-режущих предметов, запрещенных веществ. Просьба отказаться от габаритных сумок и рюкзаков, а также обуви на тонком каблуке: это небезопасно! Также не забудьте взять с собой российский паспорт, для детей - свидетельство о рождении.

Посещение открытого борта бесплатное.

ТАК ПОЕДИМ!

Калининградский зоопарк

14 июля

«ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО» (0+)

Калининградский зоопарк приглашает на самый вкусный праздник в году – День мороженого. Гостей ждут выступление детских музыкальных и танцевальных коллективов, игры, викторины и конкурсы с аниматорами, танцевальный флешмоб, фокусы и беспроигрышная лотерея (собранные средства пойдут на реабилитацию и кормление балтийских тюленей, которые были найдены этой весной на побережье и переданы в зоопарк). Все обладатели детского билета получат бесплатное мороженое.

Стоимость входных билетов: взрослый – 300 руб., детский – 100 руб., льготный – 100 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

Начало в 13.00.

ВЫСТАВКИ

Музей янтаря

КАПЛЕВИДНЫЙ ЯНТАРЬ (0+)

Проект «Микромир янтаря» задуман для популяризации естественнонаучной коллекции Музея янтаря. Экспонатами зачастую становятся предметы, которые по разным причинам не выставлены в основной экспозиции музея.

Одна из самых интересных и редко встречающихся форм янтаря – капли. В объеме добываемого янтаря капли занимают около пяти процентов. Как образовывались капли? В горизонтальных и слабонаклонённых ветвях янтареносных сосен образовывались смоляные карманы, прободение которых вызывало быстрое и непрерывное истечение смолы в виде капель. Правильная, близкая к сферической форме капля свободно свисала с сосны. Благодаря вязкости смолы капля успевала застыть еще будучи прикрепленной к ветке, такие капли практически не подвергались дальнейшей деформации.

Выставка работает до 14 июля.

Музей Мирового океана

ВЗГЛЯНИ НА МИР С ВЫСОТЫ (0+)

Музей Мирового океана приглашает «подняться» в небо и взглянуть на планету Земля с невероятных высот. Часть работ сделана известным на весь мир современным французским фотографом Янном Артрюсом-Бертраном. То, что делает Артюс-Бертран, получило название «воздушная фотография». Он провел в воздухе более 4 тыс. часов и запечатлевал самые невероятные виды нашей планеты с высоты от 30 до 3 тыс. метров. «Вид сверху, воздушная фотография позволяют обозреть территорию и одновременно увидеть на ней человека; достичь особого взгляда на человека в его окружении; показать, что, несмотря на то, что он мал, он все же имеет значение», - говорит фотограф.

Коллекция снимков космического агентства NASA, снятых космонавтами и астронавтами во время полетов, – ещё одна история проекта, история островов, океанов, необычных явлений, вулканов и пустынь. Совершено разные уголки и процессы нашей планеты поражают, вдохновляют и… пугают. Ведь вид сверху раскрывает не только красоту, но и хрупкость нашего мира.

Выставка принимает гостей в конгресс-холле главного корпуса до 15 июля.

Музей «Фридландские ворота»

«МОЯ ПЛАНЕТА. СОКРОВИЩА РОССИИ» (0+)

13 июля в Калининграде в музее «Фридландские ворота» открылась выставка пользовательских фотографий, организованная телеканалом «Моя Планета», которая покажет, чем гордится наша страна и ее жители.

Каждый год главный российский познавательный канал о путешествиях проводит фотоконкурс, посвященный красивейшим местам нашей страны и людям, ее населяющим. В 2019 году тема фотоконкурса — национальные и культурные символы России. Экспозицию из 42 фотографий составляют работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба «Моя Планета».

Калининградский областной историко-художественный музей

«ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД» (0+)

Новая выставка посвящена ветеранам рыбной промышленности. Калининградские рыбаки начали создавать отрасль с 1945 года. А уже в 1975 году – добыли 1 миллион тонн рыбы и морепродуктов. В свои лучшие годы калининградская рыбная промышленность давала более 40 процентов общего объема производства продукции области, обеспечивая потребность в рыбной продукции более 30 миллионов населения Советского Союза.

На выставке представлены предметы, уникальные документы и редкие фотографии, повествующие о жизненном пути и «творческой» биографии знаменитых рыбаков Калининградской области, девяти Героях Социалистического Труда.

Выставка работает до 11 августа.

«ЖИВУЮ ЖИЗНЬ НА ПЛЕНКУ ПОЛОЖИ…» (0+)

Выставка приурочена к 95-летию первого главного режиссёра Калининградского областного телевидения Исаака Ефимовича Каждана. Сегодня, наверное, немногие калининградцы помнят 2 августа 1958 года. Именно в этот день в домах жителей самого западного региона страны зажглись голубые экраны телевизоров. За режиссёрским пультом на самых первых трансляциях был Исаак Ефимович Каждан.

Более трёх десятилетий Исаак Каждан занимал должность главного режиссёра Калининградского телевидения. Он поставил более полусотни телеспектаклей и снял 18 документальных фильмов, самые известные из них – «День 218-й», «Смола веков», «Солнечный камень», «Службу нести до смены». Заложенные им традиции и поныне во многом определяют работу современного калининградского телевидения. На выставке представлены фотографии и документы легендарного режиссёра, которые его дочь Ирина Исааковна Каждан передала в фонды Калининградского историко-художественного музея.

Выставка работает до 12 августа.

ПОСМОТРИМ!

Музей Мирового океана

14 июля

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КИНОЛЕКТОРИЙ (6+)

В Музее Мирового океана стартует экологический кинолекторий. У посетителей появится возможность познакомиться с самыми лучшими научно-популярными фильмами об океане и нашей планете.

Всех желающих ждут в Конгресс-холле каждое воскресенье. «Обутылочные» Стефанни Сохниг. Один из самых ярких фильмов, посвященных миллионам пластиковых бутылок, которыми мы пользуемся каждый день. Факты о «бутылочной индустрии» и ее последствиях, которые заставляют задуматься дважды, перед тем, как купить (и выбросить) такую бутылку.

Начало в 15.00.

СПЕКТАКЛЬ

Театр Эстрады «Янтарь-Холл»

13 июля

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

«Близкие люди» - две комедийные новеллы о любви, действия которых разворачивается в интерьерах петербургской гостиницы. В обоих историях главные роли исполняют Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Яркий и увлекательный сюжет двух комедийных новелл о любви с множеством стремительно сменяющих друг друга невероятных событий разыгрывается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры. Режиссером спектакля стал Алексей Кирющенко, ответственный за многие хиты «Современного театра антрепризы».

Начало в 20.00.