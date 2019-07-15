2019-07-15T14:10:31+03:00
Общество

Ветеран-афганец за свои деньги 10 лет высаживал деревья в центре Калининграда

Получившемуся скверу Валерий Жданюк хочет придать официальный статус
Иван МАРКОВ
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Валерий Жданюк успел вырастить больше сотни дубов, берез и кленов.Валерий Жданюк успел вырастить больше сотни дубов, берез и кленов.Фото: Иван МАРКОВ
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На улице Куйбышева в Калининграде есть памятник, установленный на месте братской могилы. Здесь похоронены шесть советских бойцов, штурмовавших Кёнигсберг в апреле 1945-го. Буквально в нескольких шагах от памятника стоит дом Валерия Жданюка. Он ветеран-афганец (воевал в Кундузе и в Пули-Хумри, награжден двумя орденами), подполковник в отставке, работал преподавателем в КВАТУ до самого закрытия. Перед домом Жданюка проходит дорога. Ее обочина и треугольный участок земли у поворота на переулок Куйбышева всегда были заброшенным местом, и около 10 лет назад отставной военный решил исправить ситуацию

- Если честно, разрешения я ни у кого не спрашивал, - признается Валерий. - Вообще, по задумке, тут должны расти те деревья, которые растут в России, в Молдавии, на Украине. Деревья для посадки по всей области собирал. На дачах заброшенных, на колхозных полях, на шахте в Нивенском. У меня там 27 дубов, 30 берез, 20 ив, есть клены и другие деревья… На день рождения внука граб посадил. По периметру участок камнями обложил, тротуар сделал, машины перестали заезжать. Я сам ветеран, мой дядя родной погиб в Великую Отечественную в районе Штеттина в 1945-м. Поскольку в этом районе больше никаких памятников, связанных с той войной, нет, все в праздник шли и идут сюда. А место было невзрачным. Даже стыдно как-то. Зато сейчас все облагородили, вокруг стало красиво и культурно.

В братской могиле по соседству похоронены шесть бойцов Красной Армии, штурмовавших Кёнигсберг. Фото: Иван МАРКОВ

В братской могиле по соседству похоронены шесть бойцов Красной Армии, штурмовавших Кёнигсберг.Фото: Иван МАРКОВ

Перед воинским захоронением – небольшая площадка из тротуарной плитки, а от нее вдоль улицы Куйбышева тянется тротуар. Пока Жданюк рассказывает о деревьях, за его спиной по дорожке молодая мама катит коляску.

- Я рассчитывал, что тротуар построит «Газпром», у них тут объект рядом, и сначала было такое обещание. Но потом сказали, что денег на эти цели нет, и компания выделила средства только на площадку перед братской могилой, - продолжает Жданюк. – Тогда я купил плитку, нанял рабочих, и они уложили 70 квадратных метров – получился тротуар.

Когда высаженные деревья стали большими, возник вопрос ухода за ними. Жданюк считает, что было бы неплохо, например, формировать кроны, но сил на это хозяйство у него уже не хватает. Тогда у ветерана-афганца появилась идея – поставить сквер на баланс города.

- Посадить-то я посадил, но самостоятельно обрезать деревья не имею права, - говорит ветеран. – Если я это сделаю, то получу по закону штраф тысяч в пять. Также хочется, чтобы кто-то продолжил мою работу. Тут еще место под посадки есть, можно еще один тротуар проложить. Если честно, думал, что депутаты наши помогут. Несколько лет назад я обратился к Виталию Анучкину, но он потом перевелся в другой район. А сейчас он вообще не депутат. Потом Андрей Шумилин пообещал помочь, его помощник даже что-то в блокнотик записал, но мой вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки.

- Может, ваш сквер находится на участке перспективной застройки? - уточняю я.

- Нет, что вы! – машет рукой отставной военный. – Там же речка течет под землей. Под дорогой находится ручей Гагаринский, который в трубу загнали. И построить на этом месте ничего нельзя абсолютно.

У Валерия Жданюка есть еще одно желание - он хочет, чтобы сквер назвали в честь Красной Армии.

- У нас же больше как-то царей любят, Петра, например, или Елизавету. Думаю, будет правильно, если сквер в честь красноармейцев назовут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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