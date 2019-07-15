2019-07-15T15:16:04+03:00
Политика

Общественные советы при калининградских министерствах сформируют по-новому

В них войдут независимые от чиновников общественники
Сергей Юрьев
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В Калининградской области меняется порядок формирования общественных советов при министерствах. Раньше эти советы формировали сами министерства, по-сути, они были «ручными», так как чиновники не допускали туда людей, которые бы задавали щекотливые, неудобные вопросы и уж тем более, критиковали их работу. Ситуацию изменит разработанный Общественной палатой закон «Об общественных советах при органах госвласти Калининградской области», который в начале июля был подписан губернатором.

Согласно закону, общественные советы при министерствах теперь будут формироваться Общественной палатой на конкурсной основе, что даст возможность войти в их состав независимым от чиновников людям. Членов общественных советов будут выдвигать общественные организации, их утверждение будет происходить по результатам рейтингового голосования.

- Решающей стала наша встреча с губернатором. Антон Алиханов сказал, что ему не нужны «сервильные» советы, которые назначаются министрами. Осенью Общественная палата начнет формирование советов, - отметил руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта, член Общественной палаты Соломон Гинзбург.

Он добавил, что Калининградская область стала первым субъектом РФ, который разработал подобный закон.

Общественный совет при органе исполнительной власти - министерстве – это совещательно-консультативный орган. Он будет создан «раз и навсегда», меняться будет только его состав, отметил председатель комиссии по общественному контролю, взаимодействию с общественными советами и СМИ Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов.

- В ближайшее время мы разработаем положение о конкурсе, также соответствующие положения должны разработать министерства. Надеюсь, что уже к концу года в регионе появятся общественные советы, сформированные по новому принципу, - сказал Игорь Селиванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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