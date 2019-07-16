Калининград - город заборов: чем полезны и опасны тротуарные ограждения

В Калининграде открыли двустороннее движение на очередном отрезке отремонтированной улицы Шатурской (ограничения сняли на участке от Совхозной до Пушкинской). Автомобилисты уже обратили внимание на ограждения, отделяющие новые широкие тротуары от дороги: с определенных точек они абсолютно перекрывают автомобилисту обзор. Выходящего на дорогу из-за такого забора ребенка просто не видно! Так ли безопасны придорожные ограды, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Журналисты обратили внимание министра транспорта и инфраструктуры Елены Дятловой на создаваемый «эффект жалюзи» заборов на Шатурской (новые композитные ограждения, говорят, произвел местный завод из Гурьевского района). Чиновники пообещали подумать над заменой. Заборы уверенно наступают на тротуары, но эксперты продолжают спорить: действительно ли они защищают пешеходов?

Автоэксперт: Забор на Шатурской – это просто рекорд, там не видно вообще ничего 00:00 00:00

- Мировой опыт показывает, что заборы не эффективны, - утверждает калининградский архитектор Михаил Никоненко. - И не надо говорить, что где-то в Европе просто люди другие! Люди везде одинаковые. Но у нас до сих пор проектируются не улицы для пешеходов, а дороги для машин. А нужно сделать так, чтобы пешеходам было удобно! Надо изучать потоки и устанавливать переходы там, где это необходимо. А основная проблема безопасности на дорогах в городе - это скорость, и заборы ее косвенно повышают.

- Знаете, на улице Маршала Борзова, где стоят ограждения, машины носятся вечерами так, что в ушах свистит, - жалуется калининградка Ольга, велосипедистка с 15-летним стажем.

Автор блога "Город для людей", разработчик нацстандартов в области дорожного движения Аркадий Гершман согласен с тем, что вдоль заборов водители только прибавляют скорость, не ожидая пешехода. А при вылете машины на тротуар ограждения вообще превращаются в шрапнель. От «озаборивания» отказываются не только в центре Москвы, их убрали с улиц небольших Альметьевска и Урюпинска.

- Я бы наш город уже переименовала в Забороград, - заявила в эфире калининградка.

Но оказалось, что местных водителей заборы вдоль тротуаров вполне устраивают. Неуверенных в себе частокол расслабляет: случись авария - въеду в забор, а не в пешеходов.

- Я 44 года за рулем, - говорит калининградец Виктор Федорович. - И лет 40 назад было непонятно, где пешеходы, а где машины. Сейчас не сравнить! Правда, угнетает однообразия заборов. Они как на зоне.

- Я за заборы, но их надо делать другими — возможно, пластиковыми, пониже, яркого цвета (например, красного), - советует слушатель Рашид. - Красный цвет всех будет мобилизировать - и пешеходов, и водителей.

- В ряде случаев, где дорога состоит из нескольких полос и где наблюдается интенсивное движение, ограждения, пожалуй, необходимы. Помню, как на Ленпроспекте пешеходы пачками высыпали на проезжую часть, не думая, что рискуют жизнью. Сейчас так вольготно они не бегают, - говорит слушатель Кирилл Алексеев. - Однако есть, как минимум, два "но". Нужно бить по рукам тех, кто придумывает дизайн заборов, - они откровенно уродливые. Во-вторых, нужно внимательно смотреть на перекрестки, потому что в городе очень много мест, где заборы перекрывают обзор и таким образом способствуют созданию аварийной ситуации. Пример - отремонтированная улица Шатурская в Васильково. Могу еще добавить про улицу Ленина в Гурьевске, где выехать со второстепенной дороги довольно проблематично.

Как бы то ни было, но "заборное строительство" идет в Калининграде ударными темпами. Для подрядчиков это весьма выгодная история.

Эфир про дорожные ограждения слушайте ЗДЕСЬ.