Игра с датами: военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» перенесли на осень

В этом году мы отмечаем юбилей Гумбинненского сражение - победе русской армии исполняется 105 лет. И по сложившейся с 2012 года традиции, отмечаем дату масштабным военно-историческим фестивалем. Однако если все предыдущие годы фестиваль проводился в конце августа, то на этот раз датой проведения было определено 8 сентября. Перенос вызвал легкое недоумение у калининградских любителей истории, однако министр по культуре и туризму Андрей Ермак пояснил, что в августе у "Гумбиннена" много конкурентов, то есть других фестивалей, а вот сентябрь на туристической карте региона практически свободен.

- В сентябре у фестиваля исторической реконструкции не будет конкурентов, и мы рассчитываем, что на него приедет максимальное количество людей, - заявил министр. - Кроме того, в это время дети вернутся с каникул. Надеемся, что на "Гумбинненское сражение" будут приезжать целыми семьями.

Андрей Ермак.Фото: Александр Подгорчук

Однако утверждение не бесспорное. В первое воскресенье сентября, то есть в день проведения "Гумбинненского сражения", проходит самый массовый калининградский велозаезд "Тур де Кранц", в котором участвует 8-10 тысяч человек. Это значит, что один конкурент у военно-исторической реконструкции точно будет. Причем более серьезный, чем тот, с которым "Гумбиннен" состязался в августе. Обычно по дате проведения "Гумбинненское сражение" совпадало с кинофестивалем "Короче", но это обстоятельство никогда никому не мешало: аудитория у фестивалей совершенно разная.

Аргумент о том, что в сентябре дети вернутся с каникул, также весьма слаб. В сентябре, как ни крути, больше думают не об отдыхе и развлечениях. Добавьте сюда переменчивую калининградскую погоду. В сентябре шансы у дождя все-таки повыше, чем в августе.

Кроме того, столь легкомысленная игра с датами недопустима, когда речь идет об исторических фестивалях. Представьте, что фестиваль "Бородинское сражение", который проводится в начале сентября, перенесут на октябрь. Или годовщину Грюнвальдской битвы наши соседи поляки отметят не в июле, а в августе. Бред же! Гумбинненское сражение произошло 20 августа по новому стилю, и, кажется, вокруг этой даты и нужно "плясать", занимаясь организацией мероприятия.

Но и это не всё. Удивило еще, что 8 сентября выпадает на воскресенье, хотя масштабные мероприятия такого уровня обычно проводят в субботу.

- Кто-то захочет выпить, расслабиться на природе, а в понедельник уже на работу. Как-то странно это, - пишут в соцсетях.

- Значит, пить будете меньше, - отвечают любителям "культурного" отдыха.

Ну, пить или не пить - это личное дело каждого, но в любом случае в понедельник всем либо на работу, либо на учебу. Поэтому выбор воскресенья выглядит действительно странным.

Самая масштабная реконструкция прошла в 2014 году, когда отмечалось 100-летие битвы.Фото: Валерий Маначин

А теперь о хорошем - о том, что планируется. Как сообщили в областном правительстве, в Калининградскую область изъявили готовность приехать около 300 реконструкторов из Москвы, Питера, Самары, Тольятти, далекого Новосибирска, а также из Польши, Беларуси и Чехии. Будут задействованы пехота, артиллерия и кавалерия, а также новый род войск – бронеавтомобили.

- Исторический антураж фестиваля дополнят декорации различных строений, - отмечают в пресс-службе. - Передать обстановку сражения поможет пиротехника и имитаторы артиллерийских выстрелов. Для гостей фестиваля будет организовано восемь интерактивных площадок, на которых представят русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь, боевые позиции в составе окопного взвода орудий и другие.

По словам Андрея Ермака, планируется организовать доставку зрителей поездом до Гусева, затем от вокзала на бесплатных автобусах до фестивальной площадки.

Добавим, что фестиваль проводится при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусева, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция».

СПРАВКА "КП"

Гумбинненская битва разыгралась 20 августа 1914 года на 50-километром фронте от Гумбиннена (нынешний Гусев) до Голдапа. Соотношение сил перед сражением было не в пользу русской армии, которая имела: 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизии (63,8 тыс. бойцов, 380 орудий, 252 пулемета). Германские войска располагали 8,5 пехотными и 1 кавалерийской дивизией (74,5 тыс. человек, 408 легких и 44 тяжелых орудия - по другим данным 508 орудий, 224 пулемета). Русской 1-й армией командовал генерал Павел Ренненкамф, германскими войсками - генерал Максимилиан фон Притвиц. Русские одержали победу, заставив противника спешно отступать к Кёнигсбергу. Опасаясь потерять Восточную Пруссию, германский генштаб перебросил дополнительные силы с западного фронта, что в итоге помешало немцам захватить Париж и, по мнению ряда историков, спасло Францию от разгрома.