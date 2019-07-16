2019-07-16T17:01:02+03:00
Спорт

На катамаране в открытое море: чем запомнился фестиваль "На пляже" в Пионерском

В курортном городе на побережье учили сёрфингу и другим видам активного отдыха на воде
Сергей Богров
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В Пионерском прошел спортивный фестиваль "Пляж".В Пионерском прошел спортивный фестиваль "Пляж".Фото: Бока Су
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В Пионерском на выходных завершился дебютный фестиваль "На пляже". Как сообщили организаторы, в самый первый день фестиваля, в пятницу, стартовало первое первенство Калининградской области по парусным видам спорта в классе «Виндсёрфинг», в которых приняли участие воспитанники парусных школ Пионерского и Янтарного, спортсмены калининградского клуба виндсёрфинга «Глаз Ветра».

- За два дня более 20 участников прошли 10 гоночных дистанций, - пояснили организаторы.

Кроме того, свое мастерство продемонстрировали калининградские спортсмены, недавно вернувшиеся с чемпионата мира по парусному спорту.

В Пионерском прошел спортивный фестиваль "Пляж". Фото: Бока Су

В Пионерском прошел спортивный фестиваль "Пляж".Фото: Бока Су

Одновременно с этим на пляже работали тематические площадки, где гости знакомились с современными пляжными видами активного отдыха на воде. Около тысячи желающих смогли совершить своё первое занятие сапсёрфингом, виндсёрфингом, сёрфингом на гидрофойлах, классическим серфингом от König Surf Club и SurferBalt, каякингом и дайвингом от FridayCenter.

Для самых юных гостей пятикратный чемпион России по сёрфингу Евгений Исаков провел мастер класс, на котором более 30 малышей поймали свою первую волну и встали на доску, а представители парусной школы Янтарного научили поднимать парус на винсёрфинге более 20 юных спортсменов.

Кроме того, все желающие (а это более 100 человек) смогли испытать себя на парусных катамаранах Hobbie Cat 15 в открытом море. Отличились преподаватели парусной школы Пионерского.

В Пионерском прошел спортивный фестиваль "Пляж". Фото: Бока Су

В Пионерском прошел спортивный фестиваль "Пляж".Фото: Бока Су

ИСТОЧНИК KP.RU

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