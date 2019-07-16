Калининградская «Балтика» сделала подарок Игнашевичу

Встреча калининградской «Балтики» и московского «Торпедо» состоялась в минувшую субботу в Москве. Фаворитом, чего греха таить, считались наши соперники, которых тренирует экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Для Сергея этот сезон дебютный у руля профессиональной команды, но его команду уже называют одним из претендентов на выход в Премьер-лигу.

Первый мяч торпедовцы забили на 15-й минуте. Автором гола стал Сергей Божин, который отправил мяч в сетку ворот «Балтики» головой. До перерыва зрители (на трибунах собралась всего тысяча человек) ничего интересного больше не увидели. Во втором тайме «Торпедо» снова понадобилось около четверти часа, чтобы расстроить наших парней. На 59-й минуте грубейшая ошибка защитников «Балтики» привела ко второму голу - отличился Артур Галоян. Итог - 2:0 в пользу «Торпедо». Сами того не желая, футболисты «Балтики» сделали подарок Сергею Игнашевичу, которому на следующий день исполнилось 40 лет.

Случился юбилей и калининградцев. для Максима Плопы игра с «Торпедо» стала 130-й в составе «Балтики» в первенствах и кубке страны. Круче него по количеству матчей в рядах балтийцев сейчас никого нет. А свои первые официальные матчи за «Балтику» провели Руслан Кисиль и Виталий Жиронкин. При чем Виталий на 77-й минуте имел отличный шанс забить, но вратарь «Торпедо» чудом спас свою команду от гола.

- «Торпедо» - хорошая команда. Мы к ней готовились, тщательно разбирали, у нас был свой план на игру, однако он не очень получился, - признал старший тренер «Балтики» Михаил Семенов. - Черно-белые действовали агрессивно, а мы проиграли много борьбы. Было такое ощущение, что «Торпедо» нас просто «перекусало» в какие-то моменты. Мы пропустили с углового, но сам стандарт не был обязательным, мы его подарили. Во втором голе также сами привезли мяч.

Турнирная таблица.Фото: Карен АПРИЯНЦ

Сергей Игнашевич дипломатично «Балтику» похвалил.

- Мне понравился соперник и тот футбол, в который они играли, - отметил он после матча.

Как подсчитала пресс-служба «Балтики», наши парни продлили безвыигрышную серию выездных матчей до 12-ти. В последних раз в гостях мы побеждали почти год назад – 23 сентября, обыграв в Санкт-Петербурге «Зенит-2» (1-0).

В нынешнем чемпионате у балтийцев 0 очков и 0 забитых голов. Следующую игру «Балтика» проведет дома. В субботу, 20 июля, нашу команда ждет встреча с новичком ФНЛ «Чайкой».