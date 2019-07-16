«Даже унитазы выбрасывают!» На калининградских пляжах катастрофически не хватает площадок для мусора

То, что происходит на пляжах региона, «периодически напоминает вакханалию» - заявил недавно губернатор Антон Алиханов. В эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выяснили, что главная проблема нашего пляжного отдыха - это мусор.

Что только ни встретишь на пляже: и ковёр, и старый унитаз... 00:00 00:00

- Мусор - наша многолетняя головная боль, - делится Михаил Суханов, сотрудник администрации Калининграда и владелец дачи в поселке Сокольники. - Я недавно встретил на пляже… унитаз! Ковер старый можно найти. Ну и пластика очень много. Когда шторм подмывает склон, обнажается то, что народ заботливо в землю закопал. Некоторым бутылкам по 20-30 лет.

В Сокольниках, Малиновке и Куликово пляжи «дикие», развлечений, кроме еды, нет. А мусорных баков для остатков этой еды нет тоже. По словам Суханова, одно время СНТ «Волна» ставило контейнер у железной дороги. Но потом дачники справедливо рассудили: а какого черта мы должны вывозить мусор за всеми отдыхающими? Контейнер убрали. Ближайший оказался в 800 метрах от путей. Народ привыкал долго, продолжая складировать пластиковые пакеты на место, где раньше стоял контейнер. Жителям поселка приходилось за собственные деньги нанимать трактор, муниципалитет помогал с вывозом остатков. В итоге поставили забор, свалка расчистилась. Но недавно на собрании дачников, подсчитав новую стоимость вывоза отходов, решили убрать мусорные баки и с улицы Центральной. Теперь ближайшая мусорка — на улице Окружной, въезд со стороны Каменки. Расчет был на то, что отдыхающие свои отходы сами вывезут. Стоит ли говорить, что он не сработал? Дачники продолжают убирать все самостоятельно, не связываясь с загорелыми и часто нетрезвыми гостями.

- В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправления должны сами создавать площадки для сбора ТКО, - говорит заместитель директора Единой системы обращения с отходами Дмитрий Дмитриченко. - Площадка должна соответствовать санитарным правилам, содержать необходимое количество мусоросборников.

Казалось бы, проблема лишь в отсутствии баков, но нет. Так, в национальный парк «Куршская коса» перед началом сезона закупили новые контейнеры и увеличили количество контейнерных площадок. Но тут начались проблемы с региональным оператором, который вывозит мусор с начала этого года.

- Прошлым летом вывоз мусора был четыре раза в неделю. А сейчас — один, два раза, и только когда начинаем обзванивать, письмами забрасывать - приезжают третий раз, - рассказывают директор нацпарка Анатолий Калина.

- Ситуация исправляется, - ответили на это в ЕСОО. - Мы увеличили количество автомобилей и частоту вывоза. Будут на эту линию поставлены новые автомобили.

По словам представителя «мусорного оператора», они рекомендуют брать за основу для расчета необходимого населенному пункту размера «контейнерного парка» именно летний период. По такой схеме дачникам из Сокольников действительно придется летом заплатить за всех отдыхающих, а зимой - за вывоз пустых контейнеров. Логично, что они этого делать не хотят. Потому как решить проблему с мусором на «диких» пляжах - решительно непонятно. А в больших приморских городах администрации к лету уже наладили общение с ЕСОО.

- У нас в обязательном порядке заключены контракты на уборку, - рассказывает глава Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко. - Конечно, в пиковые дни нам приходится увеличивать кратность уборки — вместо двух раз в день четыре. Но в этом сезоне жалоб на грязные пляжи от жителей или гостей не было. Я недавно прошел береговой полосой от Отрадного до Лесного — там тоже довольно чисто! Есть только мусор, который выбросило море — пластиковые бутылки и детские шарики, поплававшие уже месяц-другой.

Вопрос остается отрытым: так ли сложно отдыхающему донести свой мусор до бака или даже увезти его с собой? Тем более, что у ЕСОО, как показывает практика, разговор короткий: что в баке, то наше, а что вокруг, разбирайтесь сами.

Полностью программу "Говорит Калининград" слушайте ЗДЕСЬ.

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