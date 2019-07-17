2019-07-17T13:23:48+03:00
Общество

Шрам или Симба: Какой ты персонаж из «Короля Льва»

«Комсомолка» подготовила тест к премьере одного из самых ожидаемых фильмов года
Сергей БогровСнежана Гладилина
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Кадр анимационного фильмаКадр анимационного фильмаФото: Disney
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В предстоящий четверг в России стартует премьера «Короля Льва». Специально к этому важному для киноманов события мы подготовили тест. Ответьте на пару вопросов, чтобы узнать, какой персонаж любимого мультфильма вам подходит больше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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