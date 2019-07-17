Большие налоги или все-таки жадность? Почему калининградские овощи дороже привозных

Близится август - время, когда хозяйки начнут готовить на зиму помидоры и огурцы. Однако цена на эти овощи не только не снизилась, а даже подросла.

Помидоры на ветке - это маркетинговый ход. Ветка ничего не добавляет 00:00 00:00

- Лето началось хорошо, растения пошли в рост, - рассказал в эфире программы «Говорит Калининград» глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород-39» Степан Соболев. - А последние две недели дождливого похолодания сильно ударили по цене. Огурцов сейчас физически нет - не растут. Огурцу нужно минимум 16 градусов тепла, а ночные температуры упали до десяти.

Помидоры у Степана Соболева стоят от 120 до 150 рублей/килограмм, в зависимости от сорта. Уверяет, что это «на уровне прошлого года». Проблем со сбытом нет, люди покупают, ведь это не самое дорогое предложение на рынке: на сайте «Натурово» на розовые помидоры стоит ценник 138 рублей/кг; обычные свежие стоят 108 рублей; огурцы 74 рубля. В «Виктории» ценник на помидоры - от 129 до 179 (без указания страны-производителя), огурцы стоят 69 рублей за килограмм. В «Спаре» привозные помидоры продают за 129 рублей, местные (из Гвардейска) — уже за 179-189. С огурцами та же ситуация: турецкие можно купить за 59, наши — на 10 рублей дороже.

До 240 рублей за килограмм

Почему калининградские овощи из сезона в сезон стоят дороже, чем привозные? Мнения опрошенных нами на улице людей разделились: кто-то предполагает разницу в налогообложении, другие сетуют на ценовую политику магазинов и человеческую жадность. Некоторые надеются, что калининградские фермеры просто растят «натуральное». Придется вас разочаровать: «натуральное» стоит еще дороже! Местный фермер, который попросил не называть его имени, продает помидоры за 240 рублей за килограмм.

- Вот у меня 120 кустов с огурцами заболели паутинным клещом. Я мог бы прохимичить, спасти урожай. А я все выкорчевал, выкинул и сжег! И посадил по новой. Понимаете? Несоизмеримы расходы и труд, когда выращиваешь без химикатов. Я для борьбы с заразой применяю только настои крапивы, одуванчика, хвоща, рукколы. С химией ни вкуса, ни качества не будет! Люди, конечно, ориентируются на цену. Но у меня как только пробуют, забывают, что дорого, - утверждает фермер.

С этим мнение согласна дачница Валентина Петровна:

- Моя дача недалеко от теплиц (не буду говорить чьих). И у меня помидоры в теплицах, и у них. Вроде все одинаково. Ухаживаю как за родными, но те тепличные помидоры просто гроздьями висят. Так не бывает, чтобы без химии столько урожая с куста люди снимали!

Выходит, помидоры за 100 рублей - сплошь химические? Продавцы утверждают, что нет.

- Все проверяется через ветлабораторию, - говорит замгенерального директора рынка на Сельме Елена Усачева. - Все в допустимых нормах.

Помидоры - "поддельные"?

На рынке помидоры стоят в рамках 90-200 рублей за килограмм. Происхождение - Марокко, Турция, Сербия, Азербайджан и местные, парниковые. Огурцы — все местные, за них просят от 40 до 70 рублей. За 70 купите свежие, за 40 — те, что уже полежали. Но стоит ли верить продавцам о стране происхождения овощей?

- Сейчас в области много польских контрабандных помидоров, которые выдают за азербайджанские, - утверждает калининградка Ирина. - На выходных в «Бедронке» видела точно такие же, как на рынке у нас, только у нас уже говорят: это Азербайджан.

- В Польше помидоры сейчас дешевле в два раза! - утверждает Игорь Голубев из Черняховска. - 136 рублей за килограмм там стоят такие, как у нас 240 — прекрасные помидоры. Но мы же в капитализме живем. Как продавцов осуждать? Если это пользуется спросом, значит выгодно.

Так есть ли смысл покупать местное? Калининградские фермеры напирают на трудозатраты. Мол, на солнечном юге Польши растение может дать 25 кг с метра квадратного против наших пятнадцати. Впрочем, уверяют аграрии, если погода улучшится, овощи немного подешевеют.

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