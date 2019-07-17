Антон Алиханов: Восточные муниципалитеты должны развиваться за счет малых и средних предприятий

Земля и небо

Первая остановка – дорога в районе поселка Отрадное, которую сейчас активно ремонтируют. Работа идет на участке «Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман». Цена вопроса - 359 миллионов рублей.

- Мне нравится подход глав администраций и муниципалитетов востока области. С ними практически никаких проблем нет, все достаточно просто, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Я ехал по дороге в Озерск со стороны Знаменска и мог оценить, что такое старая дорога и что такое новое покрытие. Это небо и земля, конечно. Даже в таком, пока не совсем завершенном виде – без разметки, не везде сделаны верхние слои – это уже дорога принципиально нового качественного уровня.

По словам Антона Алиханова в следующем году финансирование работ по программе «Безопасные и качественные дороги» может только увеличится.

- Все мы видим результат, постоянно этими дорогами пользуемся. Такое серьезное улучшение качества, конечно, не может остаться незамеченным, - заключил глава региона.

Сегодня на востоке области ремонтируют (и планирую завершить до 1 октября) девять дорог общей протяженностью более 30 км. В частности, ремонт ведут на трассах «Рязанское-Суворовка-Ушаково», «Большаково-Черняховск», «Полесск-Гвардейск-Правдинск» и других.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (протяженность 53,4 км, стоимость 650 млн.) ремонт ведется на дорогах «Добровольск-граница Польши»,«Гусев-Дубрава-Плавни», «Калининград (от Борисово)-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман».

Ждем врачей из Томска

Следующую остановку губернатор сделал в Озерской центральной районной больнице. В здании, построенном в 1939 году, за счет областного бюджета провели ремонт терапевтического и детского отделений. А на собственные средства больница закупила новые функциональные кровати, медицинские тумбочки, постельное белье, мебель.

Губернатор осмотрел больницу и, кажется, остался доволен.

- Уже выделены средства на обустройство аварийного выхода со второго этажа. Готовится документация для такого же выхода с третьего этажа. Есть проект на женскую консультацию и гинекологическое отделение. Дополнительно на это будем выделять средства,- пообещал Антон Алиханов.

Кроме того, глава региона отметил, что в лабораторию Озерской больницы необходимо купить новое оборудование для анализов.

С персоналом в больнице Озерска серьезных проблем нет.

- Здесь относительно неплохая ситуация с врачами. Больше 86 процентов обеспеченность, но есть сложности со средним медицинским персоналом, - рассказал Антон Алиханов. – Программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», наши региональные программы работают. В ближайшее время, в частности, к нам в регион приедут специалисты из Томска.

Ремонт участка дороги «Знаменск- -Неман» обойдется в 359 миллионов рублей.Фото: Александр КАТЕРУША

Уголок импортозамещения

Завод «Балткат» в Озерске еще только запускает масштабное производство, благоустраивает территорию. Но небольшой цех уже работает. Тут будут изготавливать в промышленных масштабах высококачественную медную катанку и проволоку для реализации на российском рынке, в том числе, в Калининградской области.

- Это новое, уникальное для России производство бескислородной медной катанки. Надеемся, что пример станет заразительным, и мы увидим развитие производств на территории Озерска и всего востока области, - заявил губернатор.

Благодаря запуску завода, наша область сможет избавиться от зависимости от европейских производителей катанки. Оборудование для производства удалось купить у ведущих мировых производителе за счет средств займа Фонда развития промышленности России и Фонд развития промышленности Калининградской области. Инвестпроект «Балтката» стал резидентом Особой экономической зоны в и в этом качестве получает льготы.

По словам губернатора, региональные власти продолжают разрабатывать программу под условным названием «Восток». Уже есть рабочие версии выделения отдельных ресурсов с суперльготными ставками кредитования. Речь идет именно о предприятиях, которые будут создаваться на востоке Калининградской области и обеспечивать людей новыми рабочими местами.

Завод «Балткат» – это уже 15 новых рабочих мест, хотя отстроен только первый цех, есть территория для роста.

- Восточные муниципалитеты должны развиваться за счет таких малых и средних предприятий, которые будут обеспечивать занятостью и работой наших граждан, - уверен Антон Алиханов.

«Надеемся на хороший старт»

Еще один объект, который посетил губернатор – площадка строящегося в Озерске физкультурно-оздоровительного комплекса. Он откроется на улице Пограничной к концу этого года. Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, настольным теннисом и художественной гимнастикой и проводить соревнования. Стоимость объекта – 109 млн рублей.

На начальном этапе подготовке работ были проволочки, но сейчас строительство идет активно по программе федерального министерства спорта. После положительного опыта в Озерске власти рассчитывают на продолжение финансирования и в будущем.

- У нас целая очередь из муниципалитетов. Это и Черняховск, и Светлый, и Балтийск, и многие другие, которые ждут своих ФОКов, - отметил Антон Алиханов. - Надеемся на хороший старт в Озерске, и будем продолжать дальше в муниципалитетах.