У РПЦ претензий больше нет: в Калининграде установят новую фигурку хомлина

На этой неделе в Калининграде появится новая фигурка хомлина - это будет внук уже полюбившихся калининградцам дедушки Карла (который на Медовом мосту) и бабушки Марты (что у Музея Янтаря). Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала автор проекта «хомлины» и мастерской Amber love Наталья Шевченко.

- До конца года мы установим все семь персонажей в самых популярных туристических местах Калининграда. Мы выбирали из более чем двадцати точек, проводили опросы на базе соцсетей, общались с турагенствами. В итоге это будет пешеходный маршрут «увидел семь хомлинов — увидел семь самых популярных мест города», - говорит Наталья, которая десять лет назад придумала и нарисовала маленьких персонажей, а сейчас придает им объем вместе со скульптором Андреем Следковым.

Напомним, этой весной авторы проекта столкнулся с обвинением в неоязычестве. Сейчас Наталья Шевченко говорит, что инцидент исчерпан и у представителей церкви нет никаких претензий.

- С епархией у нас не было ни одного конфликта! Мы пообщались с владыкой Серафимом, ему понравился проект и он нас поддержал. Все остальное - раздутая история, до сих пор для нас непонятная, - говорит автор проекта.

Увидел семь хомлинов - увидел семь самых популярных мест в городе 00:00 00:00

По словам Натальи, после инцидента она получила много писем поддержки. Из государственного музея Эрмитаж даже прислали диплом «За повышение сказочности в России» и коробку с подарками. Дело в том, что в Эрмитаже уже много лет существуют своих персонажи — эрмиты (три художника делают сувенирную продукцию, игрушки, пишут сказки). Также с калининградцами недавно связался известный российский мультипликатор, который хочет снимать мультфильмы про хомлинов и наш регион.

Первая фигурка хомлина стала полноценной частью Медового моста настолько, что к ногам дедушки Карла молодожены теперь прикручивают свои «замки любви». Наталья Шевченко категорически не рекомендует этого делать — замки эти спиливают и будут спиливать.

- Уже давно администрация объявила, что на мосту замки больше не надо вешать. По договору установки памятника у нас есть обязанность очищать территорию вокруг дедушки, мы этим и занимаемся, - говорит калининградка.

Кстати, с недавнего времени участники проекта обосновались в Астрономическом бастионе - там недавно появилась «мастерская хомлинов».

- Мы около года вели переговоры, подписывали документы, чтобы взять помещение в аренду. Бой по ремонту и реставрации длился около пяти месяцев. Бастион был взят силой, - шутит Наталья. - Пока взяли несколько комнат, одну отреставрировали под мастерскую с небольшим магазином. Место прекрасное! Мы нашли под полом длинный подвал, под штукатуркой откопали камин, а в нем — старинные документы. Бойницы, вытяжки - все было замуровано. Когда все это сняли, помещение задышало.

Новая мечта Натальи Шевченко - создать в Калининграде ювелирную школу по работе с янтарем и серебром, этакий Хогвартс на территории бастиона. Также ювелиры хотят, чтобы в стране появился День янтаря. Даже дату придумали - 21 июля (это день, когда Янтарный комбинат опять заработал после войны).

- Мне кажется, сейчас пик моды на янтарь. Уже все имиджевые персонажи города его носят. Сейчас тот период, когда появилось много дизайнеров, которые делают что-то интересное, - говорит глава мастерской Amber love.

Интервью с Натальей Шевченко слушайте ЗДЕСЬ.