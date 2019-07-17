Философ Эдуард Демиденко: Жизнь на планете Земля стремительно исчезает

Доктор философских наук, профессор Эдуард Демиденко уже много лет занимается экологией. Он является президентом организации под названием «Всемирная Информ-Энциклопедия», которая была создана в 1996 году при поддержке Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус Экономического и Социального Совета ООН.

- Моя задача – показать то, как исчезает жизнь на планете Земля. А исчезает она стремительно, - говорит ученый. - За последние четыре десятилетия на земном шаре исчезла половина популяции всех живых организмов. В реках, озерах, то есть в пресных водах исчезло три четверти живых организмов. В переводе на живое биологическое вещество это большой процент – около 30. Итак, четыре десятилетия по 30 процентов и под биосферой ничего не остается! Остаются города с людьми, которые будут жить на биотехнологиях. А что мы видим? За последние 18 лет в России в три раза увеличилась онкология. Более высокий показатель в США и Западной Европе. Причина именно в техногенности развития мира.

Эдуард Семенович рассказал и о страшном процесс - "омертвлении земли".

- Омертвление земли не началось, оно уже заканчивается! Оно началось 10-12 тысяч лет назад, когда мы перешли к сельско-хозяйственному производству и начали уничтожать почвенный покров. В середине XXII века почвенного покрова практически не останется, - говорит ученый. - Да, будут заповедники, в городах еще что-то будет расти. Но останется пустая земля. Грунты без полезных веществ – это мертвая земля. Процесс омертвения земли идет. Начиная с середины XXI века будут огромные потери населения. Жизнь останется в городах, если только не вернутся сейчас к восстановлению почвенного покрова. Почвы на планете создавались миллионы лет, мы же их уничтожаем в считанные годы.

По словам философа, «Россия должна идти по пути сохранения биосферного биологического вещества».

- Уже через столетие, если не раньше, оно будет на вес золота. А у нас идет уничтожение. Огромные территории тайги отданы китайцам на 49 лет. Они там должны все срезать и посадить новое. То есть они должны уничтожить огромный пласт жизни на этой территории. Важно это понимать, – говорит Эдуард Демиденко.

Уже не первый год существует сайт www.kaliningrad.wie.su, где в разделе «Книги философские» можно найти работы Эдуарда Демиденко «Техногенное развитие общества и жизни на земле», «Антропо-техногенная деградация биосферы: Предложения по ее преодолению» и другие. В них заложены основные идеи ученого.

- Это работы, написанные научно-популярным языком. Они будет интересны студентам, ученым и всем неравнодушным, - говорит философ. - Сам же сайт собрал сотни энциклопедий РФ и СССР – можно найти интересующее вас. Все в свободном доступе.