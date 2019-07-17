Как в Калининграде лечат от клещевого энцефалита

На протяжении последних недель пользователи соцсетей активно обсуждают, как проводится лечение горожан, кого укусил клещ, а лаборатория подтвердила, что клещ – энцефалитный.

- Иммуноглобулин против клещевого энцефалита в Калининграде найти очень сложно, не говоря уже про область, - написала в Фейсбуке Яна Лепетюхина, которую по ее признанию, укусил клещ и она искала в Калининграде адекватную помощь. - Вместо иммуноглобулина всем назначают йодантипирин, эффективность которого не доказана, поэтому этот препарат сопровождают целым набором антибиотиков. На данный момент иммуноглобулин человека против энцефалита есть только в областной клинической больнице, в областной инфекционной больнице его нет, в БСМП нет, в аптеках города тоже нет. Кроме того, из инфекционной больницы меня просто отправили, так как я не согласилась на йодантипирин (к тому моменту со мной связались уже 4 инфекциониста из Москвы и Санкт-Петербурга и сказали, что никакого йодантипирина ни в коем случае не нужно, только иммуноглобулин).

- Когда и почему отменили введение иммуноглобулина в качестве профилактики клещевого энцефалита? – этим же вопросом задалась на своей странице в Фейсбуке калининградка Ирина Ракчеева. - В БСМП его не вводят, отправляют в поликлинику, из поликлиники отправляют в «никуда», а на горячей линии минздрава отвечают, что иммуноглобулин в качестве профилактики больше не применяется. Мол, вводят его только при подтверждении зараженности клеща, что довольно странно. Ведь результата анализа нужно ждать три дня, какой смысл в такой поздней профилактике? А если клеща и анализа вообще нет, то что?

За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в министерство здравоохранения Калининградской области. На вопросы ответил министр Александр Кравченко.

- Каков порядок оказания помощи жителям Калининградской области (в рамках ОМС) – тех, кого укусил клещ, а результат анализа показал, что клещ – заразный, энцефалитный?

- При подтверждении наличия в исследуемом клеще вируса клещевого энцефалита экстренная профилактика заболевания проводится пациенту бесплатно в рамках ОМС в поликлиниках по месту прикрепления при условии отсутствия противопоказаний.

- Правда ли, что иммуноглобулин отсутствует в государственных медицинских учреждениях Калининградской области?

- В 2019 году в медицинские организации региона было направлено 4 900 доз противоклещевого иммуноглобулина, закупленного министерством здравоохранения Калининградской области. Помимо этого объема, противоклещевой иммуноглобулин закупается каждым лечебным учреждением самостоятельно. Если иммунобиологический препарат в медицинской организации отсутствует, то в случае необходимости его введения пациенту иммуноглобулин будет передан из другой медицинской организации.

- Так ли страшно, плохо, неэффективно проводить лечение другим препаратом - йодантипирином?

- По данным инфекционной больницы Калининградской области, в течение последних 10 лет у пациентов с выявленным вирусом клещевого энцефалита, получавших для профилактики йодантипирин, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

- Калининградец, которого укусил энцефалитный клещ, может обратиться за помощью не в инфекционную больницу, а сразу – в областную клиническую больницу? В приемном покое всем помогут? Достаточно иметь на руках заключение лаборатории?

- Экстренная профилактика в инфекционной больнице Калининградской области не проводится. Повторю, при наличии положительного заключения лаборатории пациенту необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

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Кто в праве получить прививку бесплатно

По приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» вакцинации против клещевого энцефалита по эпидемическим показаниям подлежат:

- лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:

- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные,

- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения;

- лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

В рамках ОМС получить вакцинацию от клещевого энцефалита можно в поликлинике по месту прикрепления при отсутствии противопоказаний. В 2019 году закупленная министерством здравоохранения Калининградской области вакцина поступила на территорию региона в апреле.