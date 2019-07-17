Подарок к «ненужному юбилею»: Под Калининградом появится дом-музей смотрителя шлюза Мазурского канала

Немецкое разочарование

В поселке Дружба Правдинского района, это около 70 километров от Калининграда, началось восстановление домика смотрителя нижнего шлюза Алленбурга (довоенное название поселка) на Мазурском канале. Здание не так давно приобрел предприниматель Владимир Созинов, известный по восстановительным работам на замке Бальга и руинах башни замка Гросс Вонсдорф в поселке Курортное. Сейчас он занимается приведением крыши домика смотрителя в оригинальный вид.

Восстановительные работы в домике смотрителя уже идут.Фото: Иван МАРКОВ

- В 2001 году немка Уте Безман, которая тогда возглавляла землячество Алленбурга, купила в этом доме трехкомнатную квартиру, а потом, в 2007 году, еще одну однокомнатную, - рассказывает Созинов. – Она родилась тут в 1939 году, а в 1948-м вместе с семьей была депортирована из области. Обе квартиры она привела их в порядок, параллельно занимаясь восстановлением кирхи в поселке. Вообще, надо сказать, что восстановление колокольни – это целиком ее заслуга.

Через некоторое время в доме на Мазурском канале случился пожар, последствия которого можно было наблюдать последние несколько лет.

- Дело в том, что дом не полностью оказался в ее собственности – за стенкой живет семья, переехавшая из Армении, - поясняет Созинов. – Глава семьи однажды оставил на мансарде самодельный обогреватель, который в народе «козлом» называется, а сам ушел в гости. Случилось короткое замыкание, и весь мансардный этаж сгорел.

После пожара руки у фрау Безман опустились, и желание заниматься домом отпало.

- Она, конечно, приезжала еще, - продолжает Созинов, - а потом в декабре прошлого года обратилась в Историко-художественный музей с официальным письмом, в котором предложила безвозмездно передать квартиры с условием устройства в них краеведческого музея. Заместитель директора по развитию деятельности музея и его филиалам Анатолий Валуев перезвонил мне и предложил заняться ремонтом дома. Он знал, что я занимаюсь замком Гросс Вонсдорф. У меня тогда как раз были деревянные балки, которые можно было пустить на кровельные лаги.

С брусками до этого, по словам Созинова, случилась неприятная история. По соседству от башни в поселке Курортное, где предприниматель занимается укреплением крепостной стены, стоит усадебный дом, некоторое время назад выкупленный состоятельным немцем по имени Вольфганг Дирс. Конюшню возле господского дома немец разобрал, а брус, который ему был не нужен, по-соседски подарил Созинову. Однако вскоре компания Дирса разорилась, и тот решил, что за подаренный брус можно попросить денег - 300 тысяч рублей. Но Созинов платить отказался.

Джентльменское обещание

Что касается домика смотрителя шлюза, то калининградский предприниматель поставил Уте Безман единственное условие: если она передаст выкупленную часть здания ему в собственность, то он обязуется сделать там музей.

Архивное фото дома.Фото: prussia39.ru

- Она поверила мне на слово, и мы оформили договор купли-продажи за символическую сумму, - говорит Владимир. – Обманывать ее я не собираюсь, но придавать дому официальный статус музея, если честно, не планирую, чтобы потом не налетела куча проверяющих и желающих покормиться чиновников. Эту историю я как-то в Перми уже проходил, поэтому формально это будет частный дом с музейной экспозицией. В нем же будет оборудовано рабочее место оператора шлюза. С соседями входы у нас отдельные, будет контраст, конечно. Он, кстати, уже сейчас виден по крыше. Наверное, обратили внимание уже?

И, действительно, высота оригинальной кровли и той половины дома, в которой живут соседи, сильно отличается. После того, как на одной части крыши будет лежать черепица, а на другой останется зеленая металлочерепица, вид будет еще более противоречивым.

Глубокие проблемы

По словам Владимира Созинова, местным властям давно необходимо обратить внимание на заброшенные шлюзы Мазурского канала, которые по-прежнему привлекают туристов.

- Я до сих пор удивляюсь, как туда кто-нибудь не провалился, - качает головой бизнесмен. - Там же куча глубоких бетонных колодцев, и нет никаких ограждений или предупреждающих табличек. Если музей откроется, то брать на себя ответственность за брошенное рядом хозяйство я не хочу. А местные власти, я думаю, захотят мне шлюз передать, чтобы я сам там что-то делал.

Владимир Созинов на развалинах замка Гросс Вонсдорф.Фото: Иван МАРКОВ

По задумке предпринимателя, билетов за вход в доме-музее оператора шлюза не будет, то есть внутрь пустят бесплатно. Предположительно музей откроется в августе следующего года, к 620-летию Алленбурга-Дружбы. Этот праздник предприниматель называет «никому не нужным юбилеем». Часть экспозиции, по словам Созинова, ему поможет оформить местный краевед-библиотекарь Мария Шадрина.