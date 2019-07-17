2019-07-17T13:23:48+03:00
Новости компаний

ПАО Банк «ФК Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт

С 01.08.2019 банк «Открытие» меняет лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов.
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Теперь с наших карт можно будет ежемесячно снимать до 1 млн руб., а с премиального пластика – до 3 млн руб. Дневной лимит снятия составит 200 тыс. руб. и 1,2 млн руб., соответственно.

Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: 17 тыс. долл. США / 15 тыс. евро ежедневно и 45 тыс. долл. США / 40 тыс. евро ежемесячно – по премиальным картам банка; и 3 тыс. долл. США / 2,5 тыс. евро в день и 15 тыс. долл. США / 13 тыс. евро в месяц – по остальным дебетовым картам.

Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация - в разделе «Тарифы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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