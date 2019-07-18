Экс-директор лицея №49 Людмила Осипова: «За мной армия и просто так я не сдамся!»

Бывшему директору лицея № 49 Калининграда предъявлено обвинение в хищении 7 миллионов рублей. Следствие по уголовному делу длилось полтора года. Вот-вот начнется суд, в преддверии которого Людмила Осипова нашла время поговорить с «Комсомолкой».

«Что происходит?!»

- Людмила Григорьевна, вы уже ознакомились с обвинительным заключением. Какова первая реакция?

- Резко отрицательная. Меня не в чем обвинять. Дело бездоказательное и наглое. Мне предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ: 285-я – «Злоупотребление полномочиями», 286-я – «Превышение должностных полномочий», 159-я – «Мошенничество в особо крупных размерах» и 160-я – «Присвоение в особо крупных размерах». В последнем случае мне грозит до 10 лет лишения свободы.

- Сразу после возбуждения уголовного дела вы неоднократно повторяли в СМИ, что таким способом с вами расправились. Еще в 2017 году вам несколько раз говорили, что пора освобождать место директора. Так же оцениваете эту ситуацию и сегодня?

- Да, это расправа за то, что посмела ослушаться, сохранить независимость. Силы на расследование затрачены огромные. Шесть следователей работали по моему делу! Для того чтобы опросить порядка 1200 родителей, привлекалось еще порядка 20 следователей из разных муниципалитетов области. В итоге дело разбухло до 50 томов. А еще мне известно, что для суда готовятся аж целых три государственных обвинителя.

- Были ведь и очные ставки?

- Если честно, не знаю, как я их выдержала. К сожалению, некоторые люди выдавали свои фантазии за реальные события. Одна родительница рассказала, что при зачислении ее ребенка в лицей я требовала от нее денежный взнос. Стали разбираться, когда, сколько и за что эта мама платила. Выяснилось, что один раз - 140 рублей за охрану. Но как только стало известно, что женщина воспитывает ребенка одна, и эти деньги попечительский совет ей вернул. Ребенок уже отучился в лицее четыре года. Из всех опрошенных родителей только она посмела сказать подобное. Хотя есть родители, которые считают, что как только перестали платить за охрану, их дети сразу стали хуже успевать. То есть, видят взаимосвязь между этими процессами. Когда видишь неловкость людей, их забывчивость во время очных ставок, думаешь: почему все так? Воры, бандиты жируют и управляют нами, а такие, как я, на скамье подсудимых. Вечные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?» самое время дополнить еще одним - «что происходит?»

«Кто не хотел, тот не платил»

- Как вы считаете, следствие располагает доказательствами вашей вины?

- Неоднократно представители следствия через моих коллег, через адвоката предлагали мне полностью признать вину - мол, тогда дело будет рассматриваться в особом порядке, суд пройдет очень быстро, наказание будет мягким. Но что именно я должна признать? Ни на какие сделки со следствием я не пойду!

- Откуда взялись 7 миллионов рублей, похищение которых вам вменяют?

- Эта цифра взята из отчета попечительского совета за 2017-2018 годы, размещенного на сайте лицея. Но доказательств того, что эти деньги я каким-то образом себе присвоила, нет. Следователи проверяли мои счета в банках, были у меня дома, видели мою скромную машину, которой я управляю сама, видели мои копеечные украшения.

- В деле фигурируют два эпизода, один из которых связан с деятельностью попечительского совета, другой – с футбольным полем на спортплощадке лицея. У вас был доступ к деньгам, которые собирали попечительский совет, и к средствам, которые платили футбольные команды за аренду поля?

- Я, как директор, являлась заказчиком охранных услуг, охранное предприятие «Фемида» - исполнитель, попечительский совет, хранящий добровольные пожертвования родителей на отдельном счете в банке - плательщик. У меня доступа к деньгам, собранных на охрану, не было, и быть не могло. Сколько раз эти договоры, систему охраны проверяли: и прокуратура, и МЧС, и ФСБ, и комитет образования, и комитет социальной политики мэрии Калининграда! Всех всегда все устраивало. И вдруг обнаружились какие-то злостные нарушения… Второй договор заключался между директором и родителями ученика: как организован образовательный процесс, какие права и обязанности у педагогов, у учащихся. В этом случае о деньгах вообще речи не шло. И третий договор - между родителями и попечительским советом лицея.

- В обвинении сказано, что договор об охране носил принудительный характер.

- Следователь, обнаружив несколько соглашений между попечительским советом лицея и родителями, где были указаны суммы - где-то 120 рублей, где-то 140 рублей - счел, что такая форма соглашения свидетельствует о его принудительном характере. Но я повторю – это единичные случаи. И с правовой точки зрения все равно вопрос спорный – считать такие соглашения принуждением или нет. Прямого указания на этот счет закон не содержит. Кто не хотел, тот не платил за охрану лицея.

И о футболе

- Как, по версии следствия, вы нарушали закон, разрешая заниматься футбольным командам на спортивной площадкой лицея?

- Ничего я не нарушала! Спортивную площадку лицею подарили, благодаря стараниям бывшего мэра Александра Ярошука и депутата горсовета Валерия Макарова. Я очень долго боролась за то, чтобы были выделены средства на приведение в порядок прилегающей территории, которая все время была залита водой. Наконец, площадку привели в порядок. Как раз в тот момент власть получила установку – обустроить спортивные объекты, в том числе, для того, чтобы горожане могли ими пользоваться для укрепления своего здоровья. Так, наша спортплощадка начала служить всем – и лицеистам, и спортсменам-любителям, и жителям близлежащих домов, кто по утрам совершал пробежки. Стали появляться любительские футбольные команды, которые высоко ценили покрытие нашего футбольного поля. Сначала ребята обратись в мэрию – к учредителю с вопросом: могут ли они здесь тренироваться? Их отправили договариваться к директору лицея. Когда спортсмены стали постоянно пользоваться полем, они сами решили помочь содержать его, поскольку знали, что из бюджета деньги не поступают. Заключили договоры о добровольных пожертвованиях, и самостоятельно определив размер помощи, передавали ее в попечительский совет. У меня не было и не могло быть доступа к этим средствам. Благодаря этой помощи, поле было в идеальном порядке, заниматься здесь было одно удовольствие. И вот скажите мне, что я нарушила? Мне кажется, я учла интересы всех сторон, и самое главное – не позволила разорить то, во что изначально были вложены бюджетные средства, а сохранила и преумножила муниципальное имущество.

- Находиться полтора года в статусе обвиняемой тяжело. Кто для вас сегодня главная поддержка?

- За мной армия! Это коллеги, ученики, родители учеников, мои дети и внуки. И просто так я не сдамся!