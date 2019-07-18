Не предупрежден – значит, возбужден: зачем в Калининграде отключали телевидение

Ровно в час ночи понедельника, 15 июля в Калининграде и области отключились все каналы бесплатного мультиплекса, кроме «Первого» и «России». Но еще пять минут спустя вырубились и они. Вместо привычно высмеивающего очередного приглашенного украинского эксперта ток-шоумена Владимира Соловьева на голубых экранах высветилась тревожная надпись: «Внимание! Работает региональная автоматизированная система централизованного оповещения». Далее из текста следовало, что проводится ее плановая проверка. О том же вещал закадровый голос с интонациями Левитана, сообщающего о вероломном нападении фашисткой Германии на СССР.

Спустя еще где-то четверть часа закончилась и эта «передача», после чего в эфире наступило полное безмолвие. Думается, после такого немало наших земляков смогло забыться тревожным сном лишь под утро.

В местном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети в ответ на недоуменные вопросы журналистов пояснили, что повода для беспокойства у населения не должно было быть ни малейшего. Ибо соответствующее предупреждение было загодя размещено на сайте «Смотрицифру.ру». Что ж, наверняка так и было, вот только возникают некоторые сомнения насчет твердой убежденности представителей РТРС, что упомянутый ресурс относится к числу самых посещаемых пользователями интернета. И, к слову, именно возможности цифрового ТВ позволяют, наверное, запустить все то же предупреждение бегущей строкой по всем 20 каналам телепакета? Или хотя бы только на ГТРК «Калининград»? Но кого бы я ни спрашивал, никто ничего такого не видел. А ведь сколько гордости было после внедрения у нас «цифры»!

Актуальность тщательного упреждения возрастет еще и в связи с тем, что обстановка в мире сегодня очень уж неспокойная. «Нет стабильности!» - как говаривал герой популярного кинофильма. Многие калининградцы вон и без того изнервничались ввиду почти непрерывно бороздящих небо военных летательных аппаратов.

Но это лишь потому, что кто-то расслабился в перерыве между двумя Холодными войнами, а кто-то и вовсе не ведает, как оно было, когда в Советской армии солдат по учебной, к счастью, тревоге поднимали истошным криком «Першинги» в воздухе!» Что поделать, приходится кое-что вспоминать – внедряя заодно и новые технологии, которыми в СССР похвастаться не могли. Только осуществлять все это лучше продуманно и осторожно, чтоб на пользу гражданской обороне пошло, а не способствовало никому не нужной нервотрепке.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Пропали все каналы: отключение телевидения в ночь на понедельник не на шутку встревожило калининградцев

На Первом в этот момент показывали концерт, состоящий из хитов Аллы Пугачевой (самой примадонны, правда, на концерте не было). Очередной шедевр резко прервали, и в эфир ворвался леденящий душу голос и произнес: «Внимание! Внимание!». На синем экране появился логотип правительства Калининградской области и текст о том, что работает автоматическая система оповещения населения (ПОДРОБНЕЕ).