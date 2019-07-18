2019-07-18T16:43:43+03:00
Общество

Слонов везут в фуре и не моют: стали известны подробности организации скандального шоу в Калининграде

Калининградцы уже собрали более 40 тысяч подписей против гастролей цирка-шапито "Шоу слонов"
Александр КАТЕРУША
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Шоу слонов должно было стартовать в Южном парке в пятницу, но премьеру перенесли.Шоу слонов должно было стартовать в Южном парке в пятницу, но премьеру перенесли.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Калининграде набирает активность волна недовольств – горожане выступают против организации и проведения в Южном парке гастролей цирка-шапито «Шоу слонов». Зоозащитники возмущаются в соцсетях, призывают бойкотировать подобные развлечения. На сайте change.org появилась петиция, которая к четвергу собрала уже больше 43 тысяч подписей.

Калининградцы выступают против методов дрессуры, условий содержания слонов и шоу с их участием.

«Стыдно, что наш город, находящийся в Европе, куда приезжает много туристов, в том числе иностранных граждан, позволяет таким средневековым аттракционам появляться на наших улицах и демонстрировать ущербность псевдоразвлечений», - пишут авторы петиции и отмечают, что «дети не должны учиться жестокости».

Обращения с призывом запретить гастроли цирка авторы петиции направили губернатору Антону Алиханову, главе Калининграда Алексею Силанову и председателю горсовета Андрею Кропоткину.

Интересно, что премьера циркового шоу со слонами должна была пройти в Калининграде в пятницу 19 июля. Однако, животные до города пока не доехали. Организаторы развлечения за два дня до премьеры объявили о смещении расписания парома «Амбал» и перенесли первое шоу на 25 июля.

19, 20 и 21 июля представления отменены.

И все же животные – а это две пожилые слонихи – в Калининград едут. На пароме.

«Комсомолке» удалось связаться с руководителем цирка «Розовый слон», который организовывает гастроли «Шоу слонов» в Калининграде. Олег Кононов уже в курсе петиции и протестов в соцсетях.

- Мы действуем в рамках закона Российской Федерации. На сегодняшний день закон не запрещает при соблюдении определенных норм проводить данные мероприятия. У нас все соответствует нормативам, - говорит Олег Кононов. – А петиция – это личное мнение люди высказывают по поводу животных. 42 тысячи человек высказали свое мнение. А остальные 900 тысяч жителей Калининградской области? Они-то молчат. Или вы считаете, что 40 тысяч человек должны принять решение за миллион жителей области?

К калининградцам, подписавшим петицию, руководитель цирка относится, по всей видимости, без особого уважения.

- Большинства людей, которые подписали эту петицию, еще на свете не было, когда эти слоны уже в цирке работали. Слонам уже по 45 лет, они родились в цирке, - говорит он.

- В чем вы везете слонов в Калининград? – спрашиваю.

- В специально оборудованной фуре. В Калининград везем двух слоних: Магду и Дженни. На пароме с ними служащие, которые обслуживают животных.

- Как же проходит уход за животными? Как кормят, моют, убирают за слонами, если они в фуре сидят? – уточняю.

- Послушайте! Как положено, так и проходит. Просто два дня не моют их. Приедут – они спокойненько покупаются. А кормят ровно так же, как и вы в машине едете и покупаете в Макдоналдсе булочку. Ровно так же и они кушают. Только не булочки, а то, что положено по рациону. Чтобы вы понимали – на свободе слоны живут 27 лет, а нашим слонам уже по 45, - на этих словах директор цирка положил трубку, пожелав нам всего хорошего.

Интересно, что энциклопедии о сроке жизни слонов дают нам другую информацию. Гиганты в природе живут: 50 лет (азиатский или индийский слон), 65-70 лет (лесной африканский слон), до 80 лет (африканский саванный слон).

ИСТОЧНИК KP.RU

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