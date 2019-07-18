2019-07-18T17:05:53+03:00
Происшествия

Женщина и двое мужчин получили сроки за зверское убийство в Гусевском районе

Как установлено, напасть на семейную пару односельчан своего мужа и его приятеля подговорила именно дама
Игорь ОРЕХОВ
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Проверка показаний на месте преступления. Один из убийц демонстрирует, как тела жертв выбрасывали в реку.Проверка показаний на месте преступления. Один из убийц демонстрирует, как тела жертв выбрасывали в реку.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининградском областном суде вынесен приговор участникам жестокого убийства, совершенного в начале декабря 2017 года в поселке Приозерное Гусевского района.

В тот вечер по населенному пункту в поисках средств на продолжение выпивки бродила супружеская пара – 38-летняя женщина и ее ранее судимый 40-летний муж вместе со своим 19-летним приятелем, который также успел ранее отличиться на уголовном поприще. На свою беду этой троице попались на глаза 48-летний глухонемой односельчанин и его 44-летняя гражданская жена. На просьбу одолжить денег они ответили отказом и тогда дама принялась подзуживать своих собутыльников взять желаемое силой:

- Что вы не мужики, что ль?!

«Мужики» быстро повелись на провокацию и принялись обрабатывать несостоявшихся кредиторов руками и ногами. Добивали ударами камня по голове. Обыскав карманы бесчувственных людей, ничего особо ценного не нашли. И тогда отморозки решили наведаться в дом к своим жертвам. Там добычей мерзавцев стали циркулярная пила, мобильный телефон и пара резиновых сапог. Теперь надо было позаботиться замести следы зверской расправы.

Однако, когда уголовники вернулись к месту нападения, обнаружилось, что на земле лежит только мужчина, к тому же, еще подающий признаки жизни. Его подруги рядом не было. «Не добили!» - поняли грабители. Бедняге нанесли еще несколько ударов, оттащили к реке и сбросили в воду. А потом побежали обратно к чужому дому, надеясь застать там хозяйку. Расчет оправдался – женщина лежала на диване и стонала. Ее не менее восьми раз ударили ножом, тело завернули в пододеяльник, погрузили на велосипед и повезли к реке. Несчастная разделила участь своего гражданского супруга.

Убедившись, что на этот раз все сделано «как надо», убийцы продолжили грабеж оставшегося без хозяев подворья: посворачивали головы утке и курам, забрали кроликов…

Молодой уголовник успел отличиться еще и в ночь на 24 декабря: будучи в гостях, украл у заснувшего после обильных возлияний хозяина квартиры около 3 тысяч рублей наличными деньгами и дешевенький мобильный телефон.

Поначалу никто не хватился убитых. Но через несколько дней их отсутствием обеспокоился один из родственников. Он же обнаружил исчезновение домашней живности и вещей. И обратился к участковому.

- Офицер вызвал для дачи объяснений самого молодого из подозреваемых, - рассказали в региональном Следственном управлении СКР. - Тот сначала сознался в краже, а затем сообщил и о своем участии в разбойном нападении и убийстве.

Оба убийцы были арестованы. Орудовавшую вместе с ними даму сочли возможным до суда оставить на свободе под действием подписки о невыезде. По итогам состоявшегося разбирательства подсудимую приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее подельникам предстоит провести 17 и 18 лет соответственно на строгом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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